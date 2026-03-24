Radu sufre una contusión en el gemelo "sin evidencia de lesión muscular" y viaja con Rumanía

El portero rumano Ionut Radu (RC Celta), en un calentamiento. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del RC Celta Ionut Radu sufre una contusión en el gemelo, aunque "sin evidencia de lesión muscular", por lo que sí podrá viajar con la selección de Rumanía para disputar ante Turquía las semifinales del 'playoff' de clasificación al Mundial 2026.

"El portero celeste presenta una contusión en el gemelo sin evidencia de lesión muscular", informó el club gallego en un comunicado, en el que descartó "cualquier daño estructural", por lo que viajará con la selección con Rumanía para la repesca mundialista.

El guardameta disputó los 90 minutos del duelo de la jornada 29 de LaLiga EA Sports ante el Deportivo Alavés que ganó finalmente remontando por 3-4, en un partido que el rumano terminó tocado. De hecho, el combinado de su país le desconvocó y citó a otro portero, aunque finalmente viajará con el equipo nacional.

Rumanía disputa este jueves en el Tupras Stadium de Estambul ante la selección turca las semifinales del 'playoff' de clasificación al Mundial de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio.