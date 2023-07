Rafa Benítez: "Veiga es un jugador importante para el Celta y cuento con él"

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del RC Celta, Rafa Benítez, ha afirmado este lunes que cuenta con Gabri Veiga de cara a la próxima temporada, ya que lo considera "un jugador importante" para el club y "estaría encantado de que siguiese muchos años", al mismo tiempo que confesó haber rechazado hasta 20 ofertas antes de decantarse por el banquillo de la entidad gallega.

"Veiga es un jugador importante para este club, y por supuesto, yo estaría encantado de que siguiese con nosotros muchísimos años, y que lo hiciese igual de bien. Sería la ilusión de todos. Yo cuento con él, y es un jugador que está en la plantilla y trataré que el tiempo que esté conmigo mejorarlo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Nadie lo sabe, pero a mí me gusta mucho", comentó Benítez durante su presentación como nuevo entrenador celeste.

El entrenador español se mostró "muy contento" por llegar al Celta, algo que no supuso "un gran esfuerzo", ya que considera que fue "bastante fácil" convencerle. "Yo tenía en la cabeza era un proyecto, y aunque en el fútbol los proyectos duran tres semanas si pierdes tres partidos, la realidad es que las cosas que me decían desde el club, y la conversación con Carlos (Mouriño, presidente del RC Celta) fue muy positiva en la línea de lo que yo estaba buscando, un proyecto a dos-tres años", relató el técnico.

El objetivo de Benítez es "competir desde el primer momento", algo que espera hacer a través de una idea muy clara, "controlando" todo lo que su equipo hace en el terreno deportivo. "Los aficionados piden más y más, pero la realidad es que tú tienes que moverte en un mercado donde hay una serie de limitaciones. Hay que pensar partido a partido, para tratar de que a nivel global el club vaya creciendo, haciendo las cosas con sentido común", añadió el preparador español.

Rafa Benítez será el entrenador del RC Celta el año de su centenario, algo que para él es "un orgullo". "Espero que cuando termine mi etapa aquí, que el club, que el equipo sea algo mejor, que yo haya aportado mi experiencia, si es así será una satisfacción muy grande", comentó.

El RC Celta será el quinto equipo que Benítez dirija en la máxima categoría del fútbol español. "Volver a la Liga Española, donde he disfrutado tantos años, y poder aportar algo, pero con la idea de que vas a ser escuchado, de que vas a tener un buen equipo de trabajo y que el club tiene ambición, creo que es una gran ventaja", analizó.

"Espero que el centenario siente las bases para que el Celta crezca a nivel de estructura, a nivel económico y a nivel deportivo", comentó el madrileño.

El ex entrenador de Liverpool y Real Madrid abordó también sobre las "muchas" ofertas recibidas desde que dejara de ser técnico del Everton en enero de 2022. "He tenido muchas, no quiero presumirte nada, pero he tenido más de 20 ofertas en todo este tiempo, muchas de ellas en otros continentes. Sin embargo, después de haber estado en China, en Italia, en Inglaterra y en España, intentas estar en una de las ligas mayores, estando cerca de mi familia".