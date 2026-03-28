Rafael Louzán: "No sería entendible que España no fuese la sede de la final del Mundial"

Archivo - Rafael Louzán - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confesó que "no sería entendible" que España no acogiera la final del Mundial 2030, y lamentó que no se haya disputado la Finalissima contra Argentina, dejando claro que la RFEF no puso "ningún tipo de condición".

"Hemos puesto todo de nuestra parte, hemos dicho a UEFA, CONMEBOL y AFA que donde quisieran y cuando quisieran, sabíamos que queríamos jugar. Lo que quiso Argentina, no me puedo meter, pero hay una cuestión pendiente que habrá que aclarar, es un partido que los aficionados merecen", apuntó este viernes en la zona mixta del Estadio de La Cerámica.

Louzán atendió a los medios después de la victoria (3-0) de la selección ante Serbia en el campo del Villarreal, y trató temas calientes como ese partido contra los campeones de América que no se pudo disputar en Catar ni en ningún otro sitio por falta de acuerdo. "Que quede muy claro que España ha puesto todo para que esa Finalissima se pueda jugar", dijo.

"No hemos puesto ningún tipo de condición. Queda demostrado el interés que tuvo España en jugar ese partido. Si otros no lo han tenido, no lo sé. Vamos a jugarla en algún momento, quiero entender, y si no, nos veremos en el Mundial", añadió.

Por otro lado, el presidente de la RFEF apuntó que confía en que Vigo y Valencia sean sedes del Mundial 2030, aunque recordó que es la FIFA la que decide, lo mismo que en la disputa con Marruecos por acoger la final del torneo. "Cada uno tiene que hacer su papel. España está trabajando bien, hace sus deberes", afirmó.

"Acaban de marchar los técnicos de FIFA y nos trasladaron su impresión inicial. Queda mucho recorrido por delante, vamos a trabajar bien porque no sería entendible que España no fuese sede de la final del Mundial, pero lo decide FIFA. Todo el respeto para todos. Vamos a hacer el mejor Mundial de la historia", terminó.