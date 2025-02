Rafael Louzán: "Tenía confianza en la justicia, estoy muy contento y feliz"

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, celebró la absolución este jueves por parte del Tribunal Supremo del delito de prevaricación que pesaba sobre él y aseguró que tenía "confianza en la justicia", mientras que, por otro lado, aunque aseveró que no se podían "tolerar" comportamientos como el del Real Madrid y su carta atacando al colectivo arbitral, se mostró conciliador y "abierto a escuchar a todo el mundo".

"Ya os había dicho que tenía confianza en la justicia. Además, que haya sido por unanimidad del tribunal pues creo que hace justicia. Quizá el tiempo es lo único que no hace justicia en mi caso porque son 14 años, pero estoy contento y feliz, también por las personas que han confiado en mí, que han sido muchísimas", expresó Louzán a los medios a la salida de la reunión mantenida con los clubes y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en Madrid.

El dirigente recalcó que ha sucedido lo que estaba "confiado que iba a pasar" y que ya no tendrá que contestar a lo que le preguntaban "de manera reiterada" sobre qué haría si no le absolvían de un caso en el que su actuación en aquel momento fue siempre "estrictamente legal".

"Probablemente, no sé si hubiera elegido mejor día que este aquí, en este marco incomparable y con, además, todo el fútbol profesional español y LaLiga. Sólo faltaban, evidentemente, la familia y los amigos que han estado siempre también ahí, pero en todo caso estoy muy, muy feliz", añadió.

En cuanto a la carta del pasado lunes del Real Madrid, recordó que el comunicado con el que respondió la RFEF fue "muy claro, contundente". "No se pueden tolerar ese tipo de actuaciones de un gran club que nos representa también en el mundo y creo que esa no debe ser la forma de actuar", admitió.

De todos modos, insistió que su organismo estará "siempre abierto a escuchar a todo el mundo y a hablar desde el respeto" y, a nivel personal, ha "intentado" y seguirá "intentando" conseguir la paz con el Real Madrid. "Todo el mundo ha condenado este tipo de actuaciones que no se pueden permitir en el fútbol español porque además eso daña su imagen y también la de este gran club", remarcó.

Louzán comentó que ya tenía "relación" con Florentino Pérez antes de ser presidente de la RFEF y que el trato siempre "ha sido desde el respeto". "Y en el mismo respeto sitúo lo que vayamos a hacer en el futuro. Espero que recapaciten sobre esa forma de proceder y actuar porque ese no es el camino", expresó.

"El camino es el que hemos emprendido hoy aquí y, por lo tanto, estarán siempre invitados a estar en el sitio y en el lugar que le corresponde, que es estar aquí buscando soluciones a todo, al ámbito del CTA, a las competiciones o al económico. Nuestra capacidad de diálogo ha sido permanente y hemos logrado llegar hasta aquí con todos sentados en una misma mesa. Voy a seguir siempre ese camino, a mí no me encontrarán en el de la confrontación nunca porque no ha sido mi estilo ni mi forma de proceder", añadió al respecto.

En cuanto al deseo del Real Madrid a la justicia ordinaria para tener acceso a los audios del VAR, el dirigente recordó que el ente federativo "vivió mucho, en tiempos atrás, con demandas en todas las direcciones" y que bajo su presidencia no va a tener ese "estilo".

En este sentido, apuntó que José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, les había manifestado en una carta "su interés en participar" en esta reunión del jueves, pero que en la "misma", les comunicaban que no asistirían. "Pero al mismo tiempo también hablaba de que se le comunicaran esos audios o que se le trasladaran. Le pregunté al presidente del CTA y me dijo que, en principio, habitualmente eso no se da. Yo no tengo ningún problema en que se le den los audios o todo lo que ha sucedido en el partido", indicó.

"QUIZÁS LA ESTRUCTURA DEL CTA DEBE SER REPENSADA"

"Creo que la RFEF no debe poner trabas en este sentido. Él (Medina Cantalejo) me trasladó que es un tema a valorar y que nunca se había hecho. Conmigo no va eso de que porque nunca se ha hecho así porque ahora a lo mejor se hace de otra manera. Él me ponía el ejemplo de que a lo mejor a otros que lo han pedido no se lo han dado y yo digo que ahora empieza un tiempo nuevo y que por qué no dárselo, pero que el método para dárselo o no sea acudir a la justicia ordinaria. Creo que está en su derecho de reclamar lo que quiera, ahora otra cosa serán los antecedentes y ver si legalmente se puede", zanjó.

Con todo, Rafael Louzán defendió el "gran nivel" del arbitraje español. "Quizás la estructura que tenemos ahora mismo en el CTA debe ser repensada y vamos a trabajar ya de la mano de los clubes, del fútbol profesional y de las Territoriales para poner en marcha actuaciones que son necesarias en el ámbito estructural", reflexionó, puntualizando que se harán siempre "dentro del marco legal" de la RFEF.

Por ello, "a partir de ahora, las decisiones y demás probablemente se vayan a hacer de otra manera", resaltó el presidente de la RFEF que no esconde que hay otros modelos arbitrales en otros países que "probablemente están trabajando bien, pero también con sus problemas porque al final no todas las soluciones son perfectas".