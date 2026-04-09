Rafael Louzán visita Guadalajara, escenario del España-Uruguay del Mundial

Rafael Louzán junto a Pablo Lemus, Gobernador del Estado de Jalisco - PRENSA RFEF

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se encuentra en México para llevar a cabo una serie de encuentros con las autoridades del país de cara a la estancia de la selección en el Mundial, en el que jugará uno de sus partidos de la fase de grupos, el de Uruguay, en Guadalajara, y un amistoso previo.

Según informó este jueves la RFEF, Louzán ha iniciado esta semana una serie de reuniones y encuentros programados en México con gobiernos y la federación de fútbol del país centroamericano de cara a la próxima visita de la actual campeona de Europa para la Copa del Mundo, con un amistoso también en la ciudad de Puebla ante Perú el 8 de junio.

El mandatario, acompañado por Manuel Lalinde, director general del ente federativo, se encontró en el primer lugar con el Gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, con quien ya mantuvo un primer encuentro en Madrid, acompañado por el presidente municipal de la ciudad Zapopan, Juan José Frangie Saade, entre otros.

Durante la misma, Louzán agradeció la acogida que ha tenido la RFEF en este Estado, la cercanía de su gobernador, además de la atracción turística de una ciudad con mucha historia, preparada para albergar la gran fiesta del fútbol, con la celebración de hasta cuatro partidos y la asistencia de millones de visitantes.

"Decir que vamos a estar en casa, aquí va a jugar España ese partido contra Uruguay y nos vamos a sentir de verdad como en casa. Y lo digo desde el corazón, desde el sentimiento de los que piensan la inmensa mayoría de los españoles. Se nota el cariño, también el que nosotros tenemos a este lugar y a este país hermano", remarcó Louzán.

El presidente federativo destacó que el Estadio Akron de Guadalajara donde el viernes 26 de junio se medirá a Uruguay en el tercer y último partido del Grupo H, comprobando su peculiar diseño que se asemeja a un volcán y todas las adecuaciones que están haciendo los responsables de la casa del Chivas.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, detalló la historia de una región amable y acogedora, que se está preparando para dar lo mejor de sí misma en este acontecimiento. En este sentido, Guadalajara está implantando una red de transporte eléctrico en red, ha programado conciertos con artistas internacionales durante el campeonato y habitará una 'fan zone' en el centro histórico, muy cerca de su imponente catedral y de los edificios del poder legislativo, ejecutivo y judicial.

La visita oficial continuará este jueves en Puebla, lugar donde se presentará el partido amistoso que disputará España contra Perú el día 8 de junio, unos días antes del inicio de la cita mundialista, prevista para el 11. La presentación tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc, junto al Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; el rector de la Universidad del Deporte, José Luis Sánchez Solá; entre otras autoridades.

Posteriormente, el viernes, ya en Ciudad de México, capital del país, está prevista la firma del acuerdo de colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), previa visita al embajador de España en esta ciudad.