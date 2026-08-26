Raheem Sterling, acusado de conducción temeraria tras un accidente en la autopista

Archivo - Raheem Sterling durante un partido - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 26 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

El delantero inglés Raheem Sterling ha sido acusado de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso tras un accidente en el que se vio implicado un Lamborghini en la autopista, según ha informado la policía.

La Policía de Hampshire y la Isla de Wight ha indicado que los cargos se derivan de una colisión de un solo vehículo en la M3 en dirección sur, cerca del cruce de Minley, el 28 de mayo. El jugador de 31 años está acusado de conducción temeraria, posesión de óxido nitroso para su inhalación indebida y de no haber facilitado una muestra. La policía ha señalado que ningún otro vehículo se vio implicado en el accidente y que no se registraron heridos.

Sterling, natural de Berkshire y exinternacional con la selección de Inglaterra, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia de Basingstoke para una vista el 15 de septiembre. También jugó en el Manchester City donde ganó cuatro títulos de la Premier League, cinco Copas de la Liga y una FA Cup, y actualmente se encuentra sin equipo.