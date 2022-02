Rangnick: "Solo en los últimos 30 minutos jugamos como esperaba"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester United, Ralf Rangnick, lamentó solo haber visto la versión que esperaba de su equipo en "los últimos 30 minutos", mal sobre todo en la primera parte a pesar de que sabían cómo les jugaría el Atlético de Madrid (1-1).

"El primer objetivo era no conceder más goles. Era difícil después del 1-0, pero en la primera parte no enseñamos nada de lo que queríamos. El Atlético hizo lo que siempre hace después de marcar, se replegó fuerte y no jugamos vertical, ni con convicción, ni llevando el balón donde hay peligro", dijo en rueda de prensa.

El cuadro inglés sacó un empate en el minuto 80 a pesar de un mal inicio en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. "Solo en los últimos 30 minutos jugamos como esperaba. Con cada cambio estuvimos mejor, con otros 20 minutos más hubiéramos metido otro gol pero viendo el partido podemos estar contentos con el resultado", apuntó, destacando a su goleador, Elanga.

"En todos los partidos que ha jugado ha mostrado pasión y diversión, sabe de su capacidad y enseñar sus armas. Además de que marcó tuvo otras dos buenas acciones. Hay que jugar así en cada posesión. No es fácil jugar en una atmósfera como esta en el campo y en la grada. Hay que estar preparados y lo enseñamos en la última media hora. Solo estábamos 1-0 y al final se puede igualar, lo hemos sufrido nosotros en partidos recientes", añadió.

"Está en nuestra parte elevar el nivel, la convicción. El Atlético no jugará diferente. Les dije al descanso que no era suficiente lo que estábamos haciendo. Era convicción y presionar más, creer en lo que hacen. El año pasado el equipo peleó todo el año para estar en la Champions y hay que hacer bueno ese trabajo", añadió.