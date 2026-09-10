Raphinha recupera y aumenta su voracidad goleadora

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphael Dias Belloli 'Raphinha' marcó un doblete este miércoles en el estreno europeo de los blaugranas ante el Feyenoord (5-1) en el Spotify Camp Nou, y se asienta como el máximo goleador de la temporada 'culer' con ocho tantos en los primeros cinco partidos del curso.

Las marchas de Robert Lewandowski y Ferran Torres durante el verano hicieron saltar las alarmas en Can Barça. De una tacada, Hansi Flick había perdido a sus dos máximos goleadores de la última temporada, y lo que era peor, el delantero puro encargado de tomar el peso goleador no había llegado. Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, sobre la bocina, fueron las incorporaciones del Barça en el mercado estival.

A priori, Flick no contaba con ningún '9' especialista en la plantilla, por lo que le tocaba reconstruir el ataque cambiando los roles de algunos de sus jugadores. La teoría era sencilla, jugadores como Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López o Dani Olmo deberían asumir y repartirse entre ellos los goles que aportaban Lewandowski y Ferran, 40 en el caso de la temporada pasada. Pero lo que era difícil de esperar es que el técnico alemán iba a dar con la tecla tan rápido.

Los fichajes de Gordon y Adeyemi hacían que el Barça incorporara a dos jugadores en la posición de extremo izquierdo, un puesto que en los últimos años había asumido con un altísimo rendimiento Raphinha. Esto hacía pensar que iban a estar destinados a ser suplentes del brasileño, pero la idea de Flick era clara: desplazar a Raphinha a la punta de ataque y dejar la banda para el inglés o el alemán.

Y la solución no ha podido salir mejor. Solo son cinco los partidos que el FC Barcelona ha jugado este curso, pero los números no engañan. Los 'culers' son el ataque más prolífico de Europa con 22 goles y una media de 4,4 por encuentro. De hecho, salvo en la jornada 1 de Liga ante el Athletic Club (2-0), el resto de rivales que se han enfrentado a los 'culers' en la temporada han encajado cinco tantos.

Un arranque arrollador en conjunto que ha estado liderado por Raphinha. Después de un curso pasado marcado por las lesiones, el brasileño ha llegado a la temporada 2026-27 en un excelso nivel de forma. En la punta de ataque, Raphinha está liderando la presión del equipo de Hansi Flick, que se ha intensificado con respecto a cursos pasado. Es el capitán y la prolongación del técnico alemán sobre el césped, y eso contagia al resto de sus compañeros, que también están dando un paso adelante en el aspecto defensivo.

Pero si por algo Raphinha está sorprendiendo al mundo del fútbol es por su capacidad de adaptación a la posición de delantero centro. Pese a no ser un nueve clásico al uso, el ex del Leeds se ha adaptado a la perfección a la posición, incluyendo en su repertorio el juego de espaldas pero sin renunciar a unas de sus principales virtudes, los desmarques de ruptura y su velocidad.

Así, con el doblete frente al Feyenoord, Raphinha acumula ya ocho goles este curso --cinco partidos--. Un dato que lo convierte en el delantero más en forma de las cinco grandes ligas, por delante de nombres como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland. Además, solo el solo el delantero húngaro Sándor Kocsis (9), en la 1958-59, marcó más goles que Raphinha en los primeros cinco partidos de una temporada.

Un registro al que se suma que el de Porto Alegre también se convirtió en el primer jugador que marca en los primeros cinco encuentros del curso desde el Balón de Oro español Luis Suárez (1958-59). Y por si esto fuera poco, con su segundo gol frente al Feyenoord, Raphinha igualó a Neymar Junior y Patrick Kluivert como quinto máximo goleador del FC Barcelona en Liga de Campeones con 21 goles, a solo cuatro del segundo --Luis Suárez y Rivaldo--.

Aun así, la mejor noticia para los aficionados azulgranas y Hansi Flick es que su nuevo papel de 'killer' no ha afectado a su participación en el juego como creador. En los 390 minutos que ha disputado, ha participado en 215 acciones con balón, es decir, interviene al menos una vez cada dos minutos de juego. Además, la calidad de sus toques son de 81% de acierto, generando 14 ocasiones y un total de 1,9 asistencias esperadas, según datos de Driblab, un número superior al único pase de gol que lleva durante el curso.