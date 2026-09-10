Corberán ve "completamente desafortunadas" las palabras de Rodri

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, en el partido frente al Real Betis de LaLiga EA Sports. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, calificó de "completamente desafortunadas" las palabras del centrocampista del FC Barecelona Rodri Hernández durante el choque del pasado domingo en Mestalla y opinó que "no nacen desde el respeto a compañeros de profesión", aunque aceptó las disculpas "pertinentes" del madrileño.

"Para mí son palabras completamente desafortunadas porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento que se produjeron, José Luis Gayà tomó la iniciativa para tener una conversación con él y ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos. Son disculpas pertinentes porque, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos", expresó Corberán este jueves en rueda de prensa previa al partido frente al Sevilla.

Sin embargo, el de Cheste también reconoció la calidad futbolística del madrileño. "Es un jugador muy importante que encima ha sido ovacionado por Mestalla por lo que supone el logro que ha conseguido con la selección española (refiriéndose al Mundial 2026)", admitió.

Y es que Rodri Hernández salió públicamente este miércoles, tras el encuentro ante el Feyenoord de la Liga de Campeones, para disculparse tras ser captado por las cámaras del programa 'El Día Después' de 'Movistar+' en una conversación en el banquillo con Pau Cubarsí en la que se refería a los jugadores del Valencia como "muy flojos" y "malísimos".

"En esta vida, cuando uno comete un error tiene que pedir disculpas y este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos por mis palabras: jugadores, aficionados del Valencia. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gayà, al que le pedí disculpas y a toda la plantilla", explicó el mediocentro ante los medios en el Spotify Camp Nou.

Además, el campeón del mundo y de Europa con la selección también mostró su admiración por el conjunto valenciano. "Fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que haya visto el vídeo pudo ver que en ningún momento quise burlarme, todo lo contrario. Deseo que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, ha sido uno de los mejores clubes de esta Liga", subrayó.