Raphinha: "Asumo la responsabilidad de mis dos recaídas por querer volver demasiado rápido"

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Raphinha ha asegurado este lunes que poder volver a competir tras dos meses lesionado es "algo especial", por la dificultad de convivir con la inactividad, y ha añadido que asume la "responsabilidad" por las dos recaídas que ha confirmado que tuvo en su lesión, en ambos casos por querer jugar cuanto antes para poder ayudar a su equipo, que afronta un duelo importante este martes en la Champions en Stamford Bridge.
"Asumo la responsabilidad de mis dos recaídas por querer volver demasiado rápido", reconoció el brasileño, al explicar el proceso que ha vivido con su lesión desde finales de verano. "La verdad, yo he tenido dos recaídas de mi lesión, la primera fue un poco culpa mía y también creo que la segunda también puedo asumir esta responsabilidad", reconoció en rueda de prensa.
En este sentido, dejó claro que si corrió por volver fue por ganas de ayudar. "Al final hago cosas y, bueno, si creo que no me van a ayudar, tendría que ser el primero en decir que no. Pero yo asumo la responsabilidad de las dos recaídas por querer estar en el campo lo más rápido posible y poder ayudar al equipo, me he equivocado un poco y, bueno, por eso he tenido las dos recaídas", señaló.
"Poder volver a jugar ya es algo especial para mí, he estado dos meses fuera más o menos y para un futbolista estar tanto tiempo parado es bastante complicado, hay algunas situaciones que son más complicadas que la mía pero yo soy una persona que quiere siempre estar en el campo, entonces este tiempo me ha costado bastante", afirmó al respecto.
El extremo brasileño admitió que lo ha pasado "muy mal" en este periodo, con "momentos bastante complicados", y que necesita recuperar ritmo para volver a su mejor versión. También expresó su satisfacción por regresar a Stamford Bridge, un estadio "especial" para él en el que ya ha marcado como jugador del Leeds. "Si el míster me pone a jugar, daré lo mejor y espero poder ayudar al equipo", apuntó, asegurando que ha echado "mucho más" de menos al equipo que a la inversa.
Raphinha consideró que el vestuario está "más maduro" para afrontar la Champions que la temporada pasada y defendió que el objetivo sigue siendo ganarla. También señaló que se ha sentido "menospreciado" en premios individuales, pero que está "muy satisfecho" con su rendimiento y que su foco está en ayudar al equipo en el campo, sin pretender liderazgos ni etiquetas. "Lo que hago para ayudar al equipo es algo mío, no es para ser un líder o un capitán, intento ayudar cuando veo que el equipo necesita mi ayuda", explicó.
En el plano generacional, comparó a Lamine Yamal y al brasileño Estêvão, jugador del Chelsea, con quien coincide en la selección. "Estoy seguro de esto porque trabajo con Lamine en el club y con Esteban en la selección y para mí son dos talentos tremendos y estar en el 'top' depende mucho más de ellos que de otra cosa, pero estoy seguro de que están en el camino correcto para ser los mejores en sus posiciones en sus clubes y, bueno, van a volar durante muchos años", finalizó.