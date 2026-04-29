Raphinha, Bernal y Christensen regresan parcialmente al grupo y apuntan a Osasuna y al Clásico

Raphinha en el entrenamiento del FC Barcelona del 29 de abril de 2026 - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del FC Barcelona Raphinha, Marc Bernal y Andreas Christensen realizaron este miércoles parte del entrenamiento con el grupo en la vuelta al trabajo del conjunto blaugrana tras dos días de descanso, una noticia positiva para Hansi Flick de cara al partido de este sábado ante CA Osasuna en El Sadar y también pensando en el próximo Clásico frente al Real Madrid.

La plantilla retomó los entrenamientos en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el objetivo de preparar una nueva jornada de LaLiga EA Sports que puede resultar clave en la pelea por la Liga, con la primera posibilidad matemática de revalidar el título.

Según informó el club, el brasileño Raphinha, el centrocampista español Marc Bernal y el defensa danés Andreas Christensen pudieron completar parte de la sesión junto al resto de sus compañeros, avanzando así en sus respectivos procesos de recuperación.

Además, también participaron en el entrenamiento los jugadores del Barça Atlètic Eder Aller, Landry Farré Espart, Alexis Olmedo Cortés y Tommy Marqués, habituales en las sesiones del primer equipo cuando el técnico alemán necesita completar efectivos.

El Barça afrontará este sábado una exigente visita a El Sadar con la posibilidad de dar otro paso hacia el campeonato liguero, ya que una victoria permitiría aumentar la presión sobre el Real Madrid, obligado a responder en su visita al RCD Espanyol para mantenerse en la pelea por el liderato, con el Clásico del 10 de mayo en el Spotify Camp Nou como siguiente posibilidad de alirón 'culer'.