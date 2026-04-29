Condenado a 9 meses de cárcel el aficionado del Oviedo que insultó de forma racista a Rashford

Archivo - Marcus Rashford durante el Real Oviedo-FC Barcelona de LaLiga EA Sports - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acusado de proferir insultos racistas contra Marcus Rashford, jugador del FC Barcelona, durante el partido contra el Real Oviedo celebrado en el Estadio Carlos Tartiere en septiembre de 2025, aceptó este miércoles 9 meses de prisión y una multa por parte de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, tras reconocer los hechos que le atribuía la Fiscalía del Principado de Asturias y admitir un delito contra la dignidad de las personas por motivos racistas a raíz de una denuncia de LaLiga.

Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025 durante el encuentro entre el Real Oviedo y el FC Barcelona cuando Rashford procedía a realizar un saque de esquina, el acusado profirió contra el inglés el grito de "'negrata'", claramente audible y perceptible por los diferentes asistentes al estadio. Lo sucedido fue recogido por la cámara de uno de los asistentes al partido y publicado en la red social 'X', alcanzando a las 24 horas un total de 28.894.400 visualizaciones a través de distintas redes sociales y plataformas

Los hechos, que fueron denunciados ante la justicia por LaLiga, fueron considerados constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos, en concurso con un delito contra la integridad moral, a resolver con la penalidad prevista para el primero de ellos (lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas). Según informa Fiscalía, se apreció la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado consignó la cantidad de 600 euros para cubrir parte de la responsabilidad civil.

Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 9 de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses con una cuota diaria de 5 euros (900 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre durante 3 años y 9 meses.

El Ministerio Fiscal informó a favor de que se conceda al acusado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad siempre que se someta a un programa formativo contra el odio y la discriminación, abone la totalidad de la responsabilidad civil solicitada (2.000 euros) y se le prohíba acudir a los estadios de cualquier categoría durante tres años.

LaLiga celebró esta "undécima sentencia" que ha obtenido "en su lucha contra el racismo en el deporte, reafirmando así su compromiso y liderazgo contra esta lacra, a través de la concienciación, la detección y, desde 2020, también la denuncia en juzgados".

La patronal recalcó que sigue "siendo así una institución pionera contra el racismo y el odio dentro y fuera de los estadios, pese a no tener siquiera competencias para sancionar a clubes, aficionados, técnicos o jugadores por dichas conductas".