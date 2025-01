Raphinha: "Fue un partido espectacular"

"Cuando salí del campo me insultaron y devolví los insultos"

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Raphinha calificó de "espectacular" el 4-5 que se vio en el Estádio da Luz con una remontada del Barça firmada por él mismo, autor de un doblete y del tanto final que dio 3 puntos y el billete a los octavos de final de la 'Champions', mientras que reconoció que hubo trifulca, por unos insultos recibidos, al final del partido.

"No nos dejamos ir pese a ir abajo 3-1 en la primera parte. Y bueno, volvimos centrados en lo nuestro en la segunda parte para intentar cambiar el partido. En mi opinión fue un partido espectacular para quien estaba jugando, para quien estaba aquí en el estadio y también en la tele. Fue un partido espectacular", reiteró en declaraciones a Movistar+ tras el partido.

Una victoria importante en un partido "bastante difícil". "Yo particularmente sé la dificultad que tiene jugar aquí. El Benfica es un equipo que, en mi opinión, sabe jugar muy bien, defiende muy bien, tiene jugadores de altísimo nivel", reconoció el brasileño.

En cuanto a lo sucedido tras el partido, con trifulcas en el túnel de vestuarios, explicó que fue insultado y que se revolvió. "Soy una persona que respeta a todos. Y cuando salí del campo hubo gente que me insultó. Yo devolví los insultos y sé que no lo debo hacer, pero he devuelto los insultos. Al final nos calentamos todos. En el Benfica también, creo que podrían haber entendido la situación, pero prefirieron insultarme", explicó.

"Soy una persona que no me llevo nada para casa. Los que me hablan me van a escuchar, también. Pero si me respetan, yo les respeto. Soy una persona que respeta a todo el mundo. Pero bueno, fue una cosa que pasó ahí. Estábamos todos calientes, pero es normal. Después de un final de partido como este, es normal que pase esto", añadió Raphinha, héroe blaugrana en Lisboa.