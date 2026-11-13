Raphinha: "Si estoy bien físicamente, siempre estaré disponible para representar a Brasil"

Archivo - Raphinha durante un partido con la selección brasileña en el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Raphael Dias, 'Raphinha', aseguró este viernes que siempre ha hecho "todo lo posible" por jugar con la selección brasileña y que cuando habló recientemente de gestionar sus minutos en este parón se refería "simplemente" a cuidar su físico y que su deseo es "estar disponible para todos los encuentros posibles".

El jugador fue fuertemente criticado después de que hiciese unas declaraciones en las que decía que Carlo Ancelotti, seleccionador de la 'Canarinha', debía "gestionar" sus minutos si quería contar con él "de verdad", y sus explicaciones centraron prácticamente su rueda de prensa previa al amistoso ante Japón donde se le vio también por momentos afectado.

"Desde la primera vez que vestí la camiseta de la selección, siempre dejé muy claro mi deseo de estar aquí. Nunca renuncié a la selección; siempre hice todo lo posible por estar presente. Hubo otras ocasiones en las que quizás podría no haber estado, pero siempre hice todo lo que estuvo a mi alcance para estar aquí", se defendió Raphinha.

El futbolista internacional insistió en que "siempre ha sido un honor y un privilegio" jugar con Brasil y que eso "no va a cambiar". "En el momento de aquella pregunta y mi respuesta, creí haber sido claro, al menos en mi mente, sobre lo que quería decir. Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que viví en las últimas tres convocatorias, tres lesiones prácticamente en la misma zona de la pierna, a lo que me refería era simplemente a cuidarme", apuntó.

"Tuve esas tres lesiones y, lógicamente, no quiero volver a lesionarme y, de hecho, no me he vuelto a lesionar. Esto no solo aplica a la selección, sino también al FC Barcelona. Lo que quise decir es que, si estoy bien físicamente, siempre estaré disponible para representar a Brasil, pero, lamentablemente, cuando uno no está bien físicamente, no puede jugar ni aquí ni en su club", prosiguió.

En este sentido, dejó claro que en sus palabras no se refería "qué partidos" debe "jugar y cuáles no". "Yo, por supuesto, quiero estar disponible para disputar todos los encuentros posibles y jugar la mayor cantidad de minutos que pueda, y eso no va a cambiar", subrayó.

Sin embargo, cuando note que ya no puede "rendir físicamente", será "el primero en dar un paso al lado". "Lo que dije tuvo una repercusión negativa; en ese momento creí haberme explicado bien, pero son cosas que pasan. Sinceramente, entiendo que vestir la camiseta de la selección exige muchísimo y creo que debemos estar dispuestos a dar siempre lo mejor de nosotros y buscar los mejores resultados con esta camiseta porque, en mi opinión, es la selección más grande del mundo; de eso no tengo ninguna duda", indicó.

"Y, obviamente, cargamos con el peso de toda una nación que aspira a ser la mejor. La selección no solo debe ganar, sino también jugar bien, por eso, sabemos que cuando los resultados no llegan, nos van a exigir explicaciones, y es justo que así sea, pero aseguro al cien por cien que estamos dando lo mejor de nosotros. Creo que todos los jugadores desean rendir al máximo nivel posible vistiendo la camiseta de la selección", reiteró Raphinha.

El atacante no duda de que "es difícil que una crítica" no les afecte. "Al fin y al cabo, somos seres humanos y, por más que intentemos que ciertas cosas no nos influyan, pues ya sabes. Creo que cualquiera que estuviera en mi lugar, o en el de cualquier otro jugador de la selección, sabiendo que está dando lo mejor de sí mismo, se sentiría afectado al recibir de repente tantos ataques, pero lo comprendo perfectamente porque tenemos que estar preparados para cualquier tipo de crítica, porque vestir esta camiseta es algo muy importante", sentenció al respecto.

Sobre su charla con el seleccionador Carlo Ancelotti, remarcó que "no hubo nada fuera de lo común". "Fue una conversación totalmente normal. Tras lo ocurrido en la última fecha FIFA, tuvimos una charla muy informal en el vestuario sobre la importancia de cuidarse y de estar al cien por cien, independientemente de la cantidad de minutos que se jueguen", aclaró.

Por otro lado, consideró "muy frustrante" su lesión durante el pasado Mundial. "Entonces, me consideraba una pieza muy importante dentro de la selección, pero no estaba al cien por cien físicamente; estaba regresando de una lesión. Muchas veces, los propios médicos y fisioterapeutas me piden que me calme, pero es mi forma de ser; no puedo evitarlo. Y en aquel momento veía que no había tiempo para la recuperación, que tenía que dar lo mejor de mí, pasara lo que pasara, y, lamentablemente, terminó ocurriendo lo que ocurrió", admitió.