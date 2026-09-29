Raphinha, sustituido al descanso con Brasil por molestias en el muslo derecho

Raphinha, de Brasil, controla el balón ante Jackson Irvine, de Australia, durante el amistoso disputado en Brisbane el 29 de septiembre de 2026 - Ricardo Nogueira/Sports Press Ph / Zuma Press / Eu

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Raphinha fue sustituido al descanso del amistoso entre Brasil y Australia (4-2) por unas molestias en el muslo derecho, después de marcar de penalti el gol que permitió a la 'Canarinha' llegar al intermedio con empate.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó de que el jugador sintió el problema físico durante la primera parte y fue reemplazado, por precaución, por Endrick al descanso.

Raphinha, que ejerció de capitán de Brasil y jugó como delantero centro, disputó los primeros 45 minutos del encuentro celebrado en el Suncorp Stadium de Brisbane y marcó desde el punto de penalti el 2-2 justo antes del descanso.

Ya en la segunda parte, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti remontó con goles de Bruno Guimarães y Vinícius Júnior, después de que Vanderson adelantara inicialmente a los brasileños y Australia diera la vuelta al marcador con tantos de Circati y Metcalfe.

El brasileño vuelve a sufrir un problema físico con su selección después de que el pasado marzo se lesionara en la parte posterior del muslo derecho durante el amistoso contra Francia disputado en Foxborough (Estados Unidos), una dolencia que le mantuvo alrededor de cinco semanas de baja para el FC Barcelona.

Posteriormente, en junio, también sufrió una lesión muscular en la misma zona durante el partido del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 contra Haití en Filadelfia.