Raphinha se rompe con Brasil y será baja más de un mes

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del FC Barcelona Raphinha abandonó la concentración de Brasil este viernes con una lesión muscular sufrida en el amistoso contra Francia disputado el jueves en Estados Unidos, y por la que estará unas cinco semanas de baja.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó la mala noticia para Hansi Flick, quien pierde a uno de sus pilares y capitanes sobre el césped en un momento clave de la temporada. "Las pruebas de imagen confirmaron las lesiones musculares sufridas por los atletas", dijo la CBF, anunciando también la baja de Wesley.

"Ambos sintieron dolor en la parte posterior del muslo derecho durante el partido contra Francia. El viernes, los atletas se sometieron a pruebas de imagen que confirmaron las lesiones musculares", añadió.

Raphinha fue sustituido al descanso y el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, lamentó después las molestias que se confirmaron como lesión muscular en la pierna derecha. El jugador del Barça estaba encontrando regularidad en una temporada marcada por las lesiones, pero de nuevo sufre un contratiempo importante.

Poco después, el FC Barcelona emitió también un parte médico con la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho de su jugador, y especificó que el "tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas". El brasileño se perderá el cruce de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, probablemente unas hipotéticas semifinales, y el tramo decisivo de LaLiga EA Sports en el que el Barça defiende el liderato del acecho del Real Madrid.