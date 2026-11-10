Raúl González: "Tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición y pasión por el fútbol"

Raúl González Blanco, nuevo entrenador del Real Oviedo - REAL OVIEDO

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Real Oviedo, Raúl González Blanco, aseguró este martes que "el destino le ha brindado la oportunidad" de dirigir al equipo de la ciudad donde debutó y marcó como jugador del Real Madrid, y que ha querido elegido por ser "un lugar con tradición y pasión por el fútbol" y que además es dónde le han dado "la oportunidad".

"Después de un tiempo sin entrenar, tenía la ilusión de poder elegir un lugar con tradición y que tenga pasión por el fútbol. La historia del Real Oviedo y el club me han convencido a tomar esta decisión de ponerme delante de este proyecto. Espero estar a la altura y dar a los jugadores las herramientas necesarias para representar a esta afición", afirmó Raúl González durante la rueda de prensa de su presentación como nuevo entrenador del conjunto carbayón.

Además de la historia de la entidad asturiana, la construcción de una nueva ciudad deportiva, que considera "clave para el crecimiento del club", y las personas que trabajan tanto en la dirección deportiva y como en la general también "han sido fundamentales" en esta decisión. "Saben que puedo aportar muchas cosas, pero necesitaré la ayuda de los jugadores, que al final son los importantes. Hay mucha calidad y eso también me ha animado a venir", añadió.

Y es que entrenar al Real Oviedo le supone una ilusión, pero también "un reto importante", al tratarse de su primera experiencia al frente de un fútbol profesional. "Me tengo que adaptar y he comentado antes con la gente de lo que es la entidad, el Vetusta -equipo filial- y el primer equipo. Seguiremos trabajando de la misma manera, con exigencia diaria, intensidad y dinamismo para que los jugadores se sientan mucho mejor", remarcó.

"Tengo mucha confianza en toda la gente que he traído. Es una ciudad que le tengo mucho cariño porque el primer partido que vestí la camiseta Real Madrid fue aquí, en un amistoso, y encima marqué gol. El destino ha hecho que tenga esta oportunidad", continuó recordando aquel amistoso de septiembre de 1994 en el Carlos Tartiere cuando todavía no había jugador de forma oficial con el primer equipo madridista, que llegaría mes y medio más tarde.

El exmadridista no quiso hablar sobre la posibilidad de entrenar al primer equipo del Real Madrid en un futuro, ya que prefirió centrarse en esta nueva etapa. "Lo que me veo es aquí, que es donde me han dado la oportunidad, la confianza y de verdad que me siento muy contento. La sonrisa no me la quito porque hay que tenerla, en la vida pasan muchas cosas y muchas desgracias, por lo que creo que somos unos privilegiados de poder tener el entorno que tenemos", aclaró.

El madrileño también coincidió con Fernando Hierro, quien igualmente estuvo en el banquillo del Real Oviedo (2016-2017), al destacar que "la capitanía también sirve de experiencia para dirigir un equipo profesional". "Creo que habrá similitudes y esa experiencia me ayudará a conversar con el jugador. Eso va a ser fundamental para que el día a día vaya marcando los resultados, sabiendo en todo momento cuál es el objetivo claro del equipo", indicó.

Sobre la idea de juego que quiere implantar, Raúl González se mostró "abierto a todas las estructuras", aunque durante su etapa en el Real Madrid Castilla solía apostar por un sistema de tres centrales. "Intentaremos crear un fútbol que guste, intenso, muy agresivo, vertical, que busque gol y que sepa defender para transmitir esta identidad a la afición", manifestó.

"Vamos a ver qué jugadores tenemos, porque también hay parón de selecciones y perdemos a uno. También veremos cómo se encuentran los jugadores que se han incorporado, pero que llevan pocos entrenamientos. Evaluaremos todo, sabiendo que en cada partido hay que luchar por los tres puntos", subrayó, mientras que advirtió de que la Segunda División es una maratón con muchas batallas. "Lo importante es estar bien posicionados para pelear por el objetivo: volver a Primera División", aseveró.

Por último, reconoció que percibió "mucho entusiasmo y mucha incertidumbre" en el vestuario ante su llegada, especialmente por conocer cómo será la metodología de trabajo de su cuerpo técnico. "Parece que ya llevo tiempo aquí porque han entrenado bien y están interiorizando las ideas que les iremos dando poco a poco. Hay que poner el foco en la competición e iremos cambiando algunas cosas", zanjó.