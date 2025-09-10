Raúl González: "Sé que volveré al Real Madrid, pero no hay que forzar las cosas"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex entrenador del Real Madrid Castilla Raúl González Blanco comentó que tiene la certeza de que volverá al Real Madrid "cuando toque", pero que se debe tener "paciencia y tranquilidad" y no "forzar las cosas", además de no cerrar la puerta "a medio o largo plazo" a la posibilidad de ocupar el puesto de seleccionador nacional.

"Tenía dos ilusiones. Y una era crear una familia y otra ser jugador profesional. He estado en el club donde quería estar y donde es mi casa. Sé que volveré otra vez (al Real Madrid) cuando toque. Y ahora hay que tener paciencia, tranquilidad y esperar que llegue algo bueno. Y si no, lo que me está pasando ahora mismo también es muy bueno. No hay que forzar las cosas", afirmó el ex entrenador del Castilla en el pódcast NDL Pro Health.

Raúl González tampoco cerró la puerta a la posibilidad de ser seleccionador nacional siempre que "se puedan dar las circunstancias". "Ahora mismo, a corto plazo, no lo veo, pero a medio o largo plazo, ¿por qué no? Es una posibilidad", agregó.

Un técnico madrileño que expresó que este ha sido su "primer verano largo" en mucho tiempo. "El plan vendrá solo. Hay que tener paciencia y tranquilidad. He estado como entrenador en el Real Madrid Castilla durante seis años, y estoy seguro que a corto plazo vendrán alguna oportunidad o algún reto que me ilusione. Para que uno haga cosas tiene que estar motivado y tiene que sentirlo, y yo soy de sentir las cosas. Si no lo veo, no me apetece", explicó.

Sobre la posibilidad de salir de España, confesó que esa época "ya pasó", porque estuvo siete años fuera de España, aunque apuntó que la situación familiar ahora es "mucho mejor" porque sus hijos han crecido. "En el mundo profesional uno tiene que estar abierto. A veces no puedes estar esperando. Si llega la oportunidad en los próximos meses y siento que es buena hay que aprovecharla", matizó.

"Cuando eres entrenador tienes que liderar tu cuerpo técnico y a 20 chicos, que todos se creen que son buenos y todos tienen que jugar. Es muy vocacional. Para mí esta época ha sido maravillosa porque he visto crecer a muchos chicos que ahora están jugando en Primera División o en ligas extranjeras, incluso debutaron en la selección absoluta. Es muy gratificante acompañarles en ese aprendizaje", habló sobre su experiencia como entrenador de cantera.

Un Raúl González que intenta inculcarles que tengan "hábitos buenos" a sus jugadores y que vean que tienen que "sacrificar" ciertas cosas. "Yo debuté muy joven y ellos están en ese periodo de 18, 19, 20 años, que es una edad muy bonita para muchas cosas, y que te sientes joven, fuerte y con mucha energía", añadió.

El exdelantero del Real Madrid tuvo palabras de elogio para Gonzalo García. "Ha metido tres goles en el Mundial de Clubes y está jugando bien. Es un chico que le he tenido dos años. Todos sus entrenadores le hemos ayudado, y yo le he dado el último empujón, sobre todo en la última temporada, que estuvo a un nivel muy alto. Ahora está aprovechando esa inercia que tiene y lo está haciendo muy bien", analizó.

Pese a ello, Raúl razonó que asentarse en el primer equipo del Real Madrid no es fácil porque van "los mejores" y que tener "la exigencia de ganar" cada día hace que sea "complicado" dar ese salto al primer equipo. "Aun así, cada año siempre hay algunos que pueden ayudar y participar. Ahora tenemos el ejemplo de Raúl Asencio o Gonzalo, pero habrá que ir viendo las circunstancias", reveló.

A nivel personal, el tres veces ganador de la Liga de Campeones con el Real Madrid dijo que se ha ido quedado a lo largo de su carrera como jugador con "las cosas buenas" de cada uno de sus entrenadores. "También he desechado todas las cosas que no me han gustado. He tenido muchos entrenadores y muchos maestros", manifestó.

Por otro lado, Raúl González también recordó su debut con el Real Madrid en La Romareda: "Era mi ilusión y cuando vi esa oportunidad no la desaproveché. Ese niño de 17 años lo aprovechó y eso que el primer día fallé tres o cuatro goles cantados, pero luego tuve otra oportunidad y pude marcar mi primer gol en el Bernabéu. La sensación cuando estás ahí en el campo... Estás disfrutando y haciendo lo que realmente te gusta. Y te pones esa camiseta, es algo maravilloso".

Por último, el entrenador madrileño opinó sobre el VAR, una herramienta que le gusta, pero que están "complicando". "Tendría que ser mucho más sencillo, mucho más claro y saber que el árbitro es el que decide. Que alguien saliese y que lo explicase simple, con sentido común. Si es para hacer justicia con goles que no han entrado o un penalti que ha sido tres metros fuera, sí. Para todo lo demás, nos estamos complicando nosotros mismos", concluyó.