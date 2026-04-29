El Rayo carga contra las decisiones arbitrales y cifra en 20 puntos el daño por los errores

Rayo Vallecano - Real Sociedad - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano lanzó un duro comunicado este miércoles contra las decisiones arbitrales de la pasada jornada como tónica de una temporada en la que, según sus cuentas, deberían tener 20 puntos más, el equipo "más perjudicado" de LaLiga EA Sports.

Con respeto hacia el estamento arbitral, el club madrileño recogió las sanciones y los errores reconocidos por el Comité Técnico de Árbitros en el empate (3-3) contra la Real Sociedad el pasado domingo. "Se produjeron múltiples decisiones arbitrales y un criterio dispar en la intervención del VAR que, a juicio del club, perjudicaron gravemente los intereses del Rayo", dice la nota.

El club de Vallecas agradece que el CTA reconozca los errores aunque eso "no repara el daño deportivo sufrido". "El Rayo Vallecano considera que el primer paso para mejorar cualquier situación es reconocer el error, analizarlo con rigor y adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelva a producirse. En este sentido, el club valora positivamente el ejercicio de transparencia y autocrítica realizado esta semana por el CTA", apunta.

"El club no puede entender las decisiones adoptadas en primera instancia por el Comité de Disciplina, que, en varios supuestos, parecen ignorar una realidad objetiva y claramente apreciable en las imágenes. Asimismo, el Rayo Vallecano considera que, en algunos casos, no se ha realizado un análisis suficientemente exhaustivo de las pruebas aportadas por el club", añade el comunicado.

Por ello, el Rayo no entiende que se hayan desestimado los recursos de las tarjetas a Pathé Ciss y Andrei Ratiu, cuando "han reconocido el error producido". "No atender a unas imágenes concluyentes supone, a nuestro juicio, apartarse de la realidad de lo acontecido y, en consecuencia, impedir que se haga justicia deportiva", dice el Rayo en su comunicado.

"Más grave aún, y alejada de la justicia y proporcionalidad, resulta la sanción impuesta a nuestro jugador Isaac Palazón, más propia del ensañamiento hacia una víctima, como fue el Rayo Vallecano, tras los múltiples errores sufridos. Respecto de dicha sanción, el club entiende que se han aplicado dos consecuencias sancionadoras distintas sobre una misma acción", añade.

"Consideramos que no se han valorado adecuadamente todas las pruebas aportadas, que desvirtúan el contenido del acta arbitral, ni tampoco las circunstancias atenuantes concurrentes, entre ellas, el arrepentimiento del jugador, su intachable historial deportivo y el contexto de un encuentro marcado por múltiples decisiones erróneas reconocidas por el propio CTA y por diversos medios de comunicación", insiste.

Además, el Rayo va más allá y habla de que el contexto de estos errores es "una situación que el club viene sufriendo a lo largo de toda la temporada". "A juicio del Club, y reconocido por el CTA, el Rayo Vallecano ha sido, con diferencia, el equipo más perjudicado por errores arbitrales, la mayoría de ellos relacionados con una inadecuada intervención, o falta de intervención, del VAR. En este sentido, hasta en trece partidos el Club considera haber sufrido perjuicios de incidencia directa en el desarrollo de los encuentros y, por extensión, en la clasificación, con una posible afectación que, según las estimaciones internas del Rayo Vallecano, podría situarse entre 15 y 20 puntos", apunta.

"Todo esto es debido a que el objetivo de los órganos disciplinarios debe ser la búsqueda de la justicia deportiva, no la protección corporativa entre los distintos estamentos. La revisión de las decisiones arbitrales y disciplinarias debe realizarse con independencia, rigor, proporcionalidad y pleno respeto a la realidad acreditada por las pruebas disponibles", añade un Rayo "que agotará todas las vías legales y reglamentarias a su alcance para defender los derechos e intereses del club y de sus jugadores, con el firme propósito de que se haga justicia".