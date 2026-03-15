Rayo y Levante enfrentan sus necesidades en Vallecas

Archivo - Ivan Romero en el Levante UD-Rayo Vallecano de la primera vuelta en el Ciutat de València - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y Levante UD se enfrentan este lunes (21.00 horas), en el último partido de la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports, por una victoria que les permita alejarse de la zona baja, en el caso de los madrileños, y acercarse a los puestos de salvación, en el caso del cuadro granota.

Los de Iñigo Pérez, que llegan a la cita después de encarrilar en Turquía su eliminatoria de octavos de la Conference League ante el Samsunspor (1-3), regresan a la competición doméstica, donde han puntuado en sus cinco últimos compromisos -dos victorias y tres empates-.

Con 31 puntos, el conjunto rayista, el cuarto equipo que menos goles marca de la categoría (27), empezó la jornada con seis de ventaja sobre el descenso, por lo que no puede relajarse en una recta final de campeonato en la que todos los equipos irán a muerte.

Más necesitado está el cuadro de Luís Castro, que con 22 unidades está a cuatro de la zona de permanencia. El triunfo ante el Deportivo Alavés (2-0), con el que cortaron una racha de tres encuentros sin marcar, y el empate de la semana pasada ante el Girona FC (1-1), en el que se dejó dos puntos en el 94, le han dado algo de vida cuando parecía casi desahuciado.

Ahora, los valencianos afrontan dos duelos cruciales ante los vallecanos y ante el Real Oviedo, y este lunes necesitan mejorar sus prestaciones a domicilio; sus últimos nueve puntos en LaLiga los consiguió al calor de su público.

Diego Méndez es la única baja segura del equipo local, que se mantiene pendiente del estado de Pathé Ciss, con molestias musculares. Los granotas, por su parte, lamentarán las ausencias de Adrián de la Fuente y Jon Ander Olasagasti, por sanción, y de Unai Elgezabal, Roger Brugué, Pablo Martínez y Carlos Álvarez, por lesión.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Levante UD. Soto Grado (C.Riojano) 21.00 horas.