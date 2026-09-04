El Rayo necesita una alegría en Butarque y el Villarreal vuelve a La Cerámica ante un Dépor al alza

Jugadores del Rayo Vallecano celebran un gol ante el Deportivo Alavés en el Estadio Ontime Butarque en Leganés. - Europa Press/Contacto/Maciej Rogowski

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano 'recibe' en Leganés este sábado (18.30 horas) con urgencia y todavía sin ganar a un Real Racing Club desinhibido que ya estrenó su casillero de triunfos, y el Villarreal CF se estrena en La Cerámica (21.00) tras un inicio titubeante ante a un RC Deportivo invicto e ilusionante, ambos partidos correspondientes a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27.

Tras el cruce de declaraciones y comunicados entre el Rayo y la Comunidad de Madrid, el encuentro entre los franjirrojos y el Racing se disputará en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, ya que se mantiene la suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas, una de las grandes fortalezas del equipo madrileño, que busca su primera alegría, para también apagar el ruido externo, lejos de su gente.

En este complicado contexto, el conjunto rayista viene de perder por un contundente 5-2 en el Spotify Camp Nou ante el FC Barcelona, que dejó al descubierto desajustes defensivos en el esquema de Beñat San José, que busca reencontrarse con la identidad del Rayo basada en esa solidez colectiva e intensidad en la presión.

Esa fue la segunda derrota en las tres primeras jornadas, en las que no ha ganado y ha sumado solo un punto de nueve posibles. Desde la temporada 2015-16 el equipo madrileño no sumaba tan pocos puntos en el casillero, un curso en el que terminaron descendiendo. Aunque estará lejos de Vallecas, sí puede apoyarse en la estadística como local, ya que encadena una decena de partidos sin perder, con cinco victorias y cinco empates -solo una derrota en 2026, en el mes de enero-.

Enfrente estará un Racing desinhibido y valiente en su regreso a Primera División 14 años después. Así lo demostró su último triunfo, y el primero este curso, ante el Elche CF (3-2), con un 'triplete' del marroquí Yassir Zabiri. Los cántabros no ganaban un partido en la máxima categoría desde enero de 2012 -su última victoria como visitante en Primera División-, ya que no venció en toda la segunda vuelta de la campaña 2011-12.

Los de José Alberto López ya poseen cuatro puntos y quieren demostrar que su adaptación a 'Primera' ha sido rápida, pescando en aguas que bajan revueltas por Vallecas. El técnico no podrá contar con el lesionado Andrés Martín, ni el sancionado Iker Luque, mientras que Pedro Felipe es duda. Y en el Rayo, siguen de baja Augusto Batalla, Isi Palazón, Jozhua Vertrouwd y Luiz Felipe, y Marash Kumbulla es duda.

A las 21.00, LaLiga EA Sports vuelve a La Cerámica, ya que hasta ahora el Villarreal ha jugado sus tres jornadas como visitante. Y llega en el momento perfecto -ha ganado 19 de sus últimos 23 partidos como local en Liga-, para que el 'Submarino' olvide sus dudas iniciales, al sumar solo dos empates en tres partidos, todavía sin conseguir ninguna victoria, con la derrota (1-0) frente al Deportivo Alavés del pasado fin de semana.

Después de abandonar el Rayo Vallecano y rozar la gloria europea alcanzando la final de la Conference League, Iñigo Pérez esperaba otro comienzo de un nuevo proyecto que debe empezar a dar pasos firmes si no quiere convertirse en el primer técnico en la historia del club que enlaza cuatro partidos sin ganar en el inicio de una temporada desde 2009.

Aunque La Cerámica dé confianza al conjunto 'groguet', el 'Dépor' vuelve al feudo amarillo ocho años después también con la historia reciente a favor, ya que no pierden allí desde 2014 -ganó en 2016-, encadenando tres visitas sin perder y solo encajando un gol. Y es que la ilusión se ha instalado en A Coruña, donde quieren celebrar otra jornada invictos para igualar el récord de la temporada 2005-06, además de desear ampliar su buena racha de ocho partidos seguidos sin perder como visitante.

El conjunto gallego se impuso (3-1) el pasado fin de semana, aprovechando los errores defensivos del Valencia CF, y haciendo buenos los dos primeros empates en el campeonato, sumando cinco puntos. Y uno de los principales culpables es Pierre-Emerick Aubameyang, autor de tres tantos en tres encuentros.

En el apartado físico, Iñigo Pérez tiene la baja importante de Juan Foyth, mientras que estarán disponibles Gerard Moreno, Sergi Cardona y Nathan Saliba. En el Deportivo, estará ausente el sancionado Adrià Altimira, mientras que los fichajes José María Giménez y Marc Casadó si estarían preparados para entrar en la convocatoria.

--PROGRAMA JORNADA 4 LALIGA EA SPORTS:

-Sábado 5 de septiembre.

Athletic Club - Atlético de Madrid. Munuera Montero (C.Andaluz)16.15.

Rayo Vallecano - Racing Club. Quintero López (C. Andaluz)18.30.

Villarreal CF - RC Deportivo. Gil Manzano (C. Extremeño) 21.00.

-Domingo 6.

Valencia CF - FC Barcelona.16.15.

Deportivo Alavés - CA Osasuna 18.30.

Málaga CF - Levante UD 18.30.

RCD Espanyol - Sevilla FC 21.00.

-Lunes 7.

Getafe CF - RC Celta 19.00.

Elche CF - Real Sociedad21.30.