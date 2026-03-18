El Rayo se refugia en la fuerza de Vallecas para igualar su listón en Europa

El atacante Álvaro García (Rayo Vallecano) celebra un gol ante el Real Oviedo en el Estadio de Vallecas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano recibe este jueves (21.00/M+ Liga de Campeones 2) al Samsunspor en la vuelta de los octavos de final de la Conference League, la tercera competición continental, para defender el marcador favorable de 1-3 cosechado por los madrileños en el partido de ida e igualar su listón histórico en Europa desde el 2001 con la fuerza de Vallecas, ante un equipo turco que necesita una heroicidad en su estreno europeo.

El conjunto entrenado por Iñigo Pérez firmó en Turquía una contundente victoria por 1-3, gracias a un doblete de Alemao y otro tanto de Álvaro García, para hacer inútil el gol del 'pichichi' de la competición, Marius Mouandilmadji, para encarrilar su billete a cuartos de final. Así, está muy cerca de igualar su mejor registro en una competición europea; fue en la 2000-01 cuando el Deportivo Alavés apeó a los rayistas en cuartos de la Copa de la UEFA.

Por tanto, el Rayo tiene ante sí una oportunidad única para hacer historia en su regreso a una competición europea 25 años después, si avanza a unos cuartos de final donde presumiblemente se enfrentará al AEK Atenas griego, que venció al Celje esloveno por un contundente 0-4.

Los pupilos de Iñigo Pérez defenderán esa renta de dos tantos inmersos en una dinámica positiva de siete partidos consecutivos sin perder (3V y 4E), después del empate 'in extremis' este lunes ante el Levante UD con un gol postrero de Pathé Ciss. Ese punto le permite estar ahora seis puntos por encima del descenso en LaLiga EA Sports y coger algo de aire a nivel doméstico.

Y se enfrentan al Samsunspor ante su siempre ferviente gente de Vallecas, donde han mostrado solidez recientemente, perdiendo solo ante CA Osasuna (1-3) en los últimos 14 partidos en casa. Además, puede presumir de no haber perdido como local ninguno de los nueve partidos disputados en Europa, con cuatro victorias en esta Conference, con tres porterías a cero.

Por su parte, el Samsunspor, en su primera experiencia europea desde su breve participación en la Copa de la UEFA de la 1987-88, viajan a Vallecas después de lograr en el descuento un valioso triunfo en la Superliga turca ante el Kayserispor, cortando una racha de dos derrotas seguidas y dejando atrás su última victoria en Liga, que fue en enero.

Los turcos solo han perdido en dos de sus últimos ocho partidos fuera de casa, aunque la historia no ayuda a generar los ingredientes necesarios para la remontada, ya que nunca han ganado en Europa como visitantes por tres goles, una diferencia que necesitan para avanzar a cuartos de final sin la prórroga.

El Rayo demostró que su capacidad ofensiva en Europa es sobresaliente, ya que le hizo tres goles a un equipo que se distingue por su contundencia y seriedad defensivas, que había mantenido la portería a cero en 5 de los 8 partidos de Conference. El equipo de la franja ya lleva 16 goles en 7 encuentros, más de 2 por partido, solo por detrás del AEK (18). Todo lo contrario que en Liga, donde apenas han marcado 28 en 28 jornadas --solo Real Oviedo (18), Alavés (26) y Getafe CF (23) han marcado menos--.

Con ese margen de dos goles, Iñigo Pérez podría incluir algunos cambios y seguir con la política de rotaciones, por lo que entrarán jugadores como Álvaro García, Óscar Valentín, Isi Palazón o Andrei Ratiu, que dosificaron sus minutos en Liga. Además, no estarán los no inscritos Fran Pérez y Carlos Martín.