Rayo y Sevilla enfrentan sus malas rachas en Vallecas

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y Sevilla FC se enfrentan este lunes en Vallecas (21.00 horas), en el último partido de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, en un partido clave por la salvación, al que los nervionenses llegan más necesitados y con la sombra de descenso acechando.

El conjunto madrileño, decimotercero con 24 puntos, acumula ya tres fechas seguidas sin ganar, la última de ellas ante el Atlético (2-1), y ha firmado un único triunfo en sus últimos 12 compromisos ligueros. Todo ello le ha alejado de la zona de privilegio, ahora a 13 unidades, y le ha acercado a la de peligro, siete por debajo.

Por ello, los de Francisco -que no estará en el banquillo tras ser expulsado en el Cívitas Metropolitano- necesitan recuperar la regularidad en su estadio, del que este curso no han sabido hacer un fortín. De hecho, no vencen en casa desde el 15 de septiembre, cuando lo lograron ante el Deportivo Alavés en el inicio de una racha de ocho jornadas consecutivas sin perder.

Todavía más dificultades atraviesa el Sevilla, fuera de las posiciones de quema pero con los mismos 17 puntos que mantienen al Cádiz en el pozo. En 2024, ha saboreado la victoria en la Copa del Rey, pero todavía se le resiste en el campeonato doméstico, en el que arrastra cinco fechas sin vencer, cuatro derrotas y un empate, este último ante Osasuna (1-1).

"Nunca hemos ido a Vallecas a pasar un buen rato", advirtió el técnico Quique Sánchez Flores, que ha perdido en este mercado a hombres importantes como el croata Ivan Rakitic o el brasileño Fernando Reges, y que ya ha dado un aviso a otros como Rafa Mir o Adnan Januzaj. "O alcanzan el listón o no juegan", advirtió.

El cuadro rayista recuperará al senegalés Pathé Ciss, mientras que el lesionado Diego Méndez y el caboverdiano Bebé, en la Copa África, serán las únicas bajas de un equipo en el que se mantiene la incertidumbre de qué pasará con Raúl de Tomás.

A cambio, se ha reforzado con los fichajes del argentino Alejo Véliz, el francés Lucien Agoumé y el tunecino Hannibal Mejbri, y volverá a contar con el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, después de que este se despidiese de la Copa África. Sin embargo, no podrá contar con Sergio Ramos, por aculumación de tarjetas, ni con Suso Fernández, expulsado ante los navarros.

--PROGRAMA DEL LUNES EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Sevilla. Hernández Maeso (C.Extremeño) 21.00.