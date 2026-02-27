Rayo Vallecano - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - El jugador del Athletic Club Mikel Jauregizar junto a Sergio Camello (Rayo Vallecano). - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club, que necesitará remontar el 0-1 de la ida en Anoeta, visita Vallecas este sábado con la posibilidad de encadenar por primera vez en el curso cuatro triunfos consecutivos, que le permitirían meterse de lleno en la lucha por el sexto puesto.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentín, Gumbau; Akhomach, Isi, Fran Pérez; y De Frutos.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Athletic Club de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 28 de febrero a las 14.00 horas en el estadio municipal de Vallecas.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjirrojos y los leones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.