Rayo Vallecano - CA Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rayo Vallecano y CA Osasuna abrirán la jornada sabatina en el estadio de Vallecas, un partido entre dos rivales directos por la permanencia. Ambos llegan igualados a 22 puntos a la cita y en dinámicas parecidas, después de sumar cuatro unidades en las últimas tres jornadas ligueras. Así, ganar se antoja vital para alejar unos puestos de descenso que se han acercado a distancia de un partido.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Espino, Lejeune, Ciss, Chavarría; Valentín, Pedro Díaz; Álvaro García, Isi, Carlos Martín; y De Frutos.

CA Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Galán; Torró, Moncayola; Rubén García, Oroz, Víctor Muñoz; y Budimir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Osasuna de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 24 de enero a las 14.00 horas en el estadio de Vallecas.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjirrojos y los navarros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.