El Rayo Vallecano considera "un atropello" volver a jugar en Butarque

August 20, 2026, Leganes, Spain: Team of Rayo Vallecano seen in action during LaLiga EA SPORTS 26/27 game between teams of Rayo Vallecano and Deportivo Alaves.Rayo Vallecano and Alavés shared the points in a 1-1 draw at Butarque in LaLiga. Sergio Camello - Europa Press/Contacto/Maciej Rogowski

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha descrito como "un atropello" el hecho de "no poder disputar" en su estadio otro partido de LaLiga EA Sports 2026-27 porque, según su versión, sigue "sin recibir" respuesta "sobre la resolución de la petición del alzamiento de la medida cautelar", al "no existir el presunto fundamento sobre el que se sustentaba la misma".

"El club considera un atropello no poder disputar, por segunda vez esta temporada, un partido en el Estadio de Vallecas. En primer lugar, es un perjuicio innecesario a su afición; en segundo lugar, un perjuicio importante a la actividad económica que sufre un barrio como Vallecas en día de partido", empezó la entidad rayista a enumerar su análisis.

"Y en tercer lugar, un doble perjuicio para el Rayo Vallecano, por un lado económico por tener que desplazar un partido como este al Estadio Ontime Butarque y por otro lado deportivo que puede llegar a ser de consecuencias catastróficas, ya que no jugar en el Estadio de Vallecas los partidos de casa aumenta la probabilidad de pérdida de puntos que a la larga pueden suponer el descenso de categoría", se quejó al respecto.

La entidad que preside Raúl Martín Presa repitió "haber demostrado y justificado por todos los medios habidos y por haber [...] el cumplimiento al 100% en medidas de seguridad y salubridad del Estadio de Vallecas", después de una "minuciosa inspección" reciente y "en la que se pudo comprobar y chequear" toda la documentación y sus actuaciones.

"Ante esta situación, el club va a preparar la organización del partido en el Estadio Ontime Butarque, el cual fue designado como estadio alternativo. Si finalmente el club se ve obligado a disputar su partido correspondiente a la jornada 4 frente al Racing de Santander en Butarque, haciendo así efectivo el acuerdo alcanzado con el club Deportivo Leganés a tal efecto, los abonados podrán recoger su entrada de similar categoría, de forma gratuita, acreditando su abono, tal y como recoge en las condiciones de adquisición", señaló la nota del Rayo.

Luego ese mismo comunicado advirtió de que el departamento jurídico del Rayo "hasta el último momento va a intentar el aplazamiento del partido a fin de proteger al club y la integridad de la competición", por algo que a su juicio es "una adulteración de la misma".

Por último, la entidad franjirroja recalcó que "pondrá todos los medios a su alcance en defensa de los intereses del club y sus aficionados ante esta agresión injustificada" que dijo estar "sufriendo".