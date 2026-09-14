El Rayo Vallecano "no comprende" que no se haya alzado aún la medida cautelar para poder jugar en Vallecas

Archivo - Imagen de la fachada del Estadio de Vallecas - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano confirmó que recibirá este martes al RCD Espanyol de nuevo en el Estadio Ontime Butarque de Leganés, un nuevo exilio debido a que no se haya alzado aún la medida cautelar de la Comunidad de Madrid para poder jugar en Vallecas, una decisión que "no comprende" ya que tenía "el compromiso expresado" del gobierno regional de que podría hacerlo en cuanto recibiera "el informe favorable" de la auditoría independiente encargado de evaluar las condiciones de su feudo-

En un comunicado, el club franjirrojo mostró este lunes su desacuerdo con este nuevo partido lejos de su estadio, recalcando que "ha mantenido hasta el último momento la confianza en el compromiso expresado" por Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, "quien manifestó en repetidas ocasiones que, en cuanto recibiera el informe favorable firmado por los auditores de CEDIAL, empresa contratada por la propia Comunidad, se procedería al alzamiento inmediato de la medida cautelar de suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas".

"El club tuvo conocimiento de que dicho informe era favorable y había sido remitido a la Comunidad de Madrid el pasado viernes, 11 de septiembre, por la mañana, circunstancia que trasladó a la Comunidad de Madrid. Hoy, el propio consejero ha reconocido, en una entrevista en la televisión pública de la Comunidad, 'Telemadrid', que disponen de dicha auditoría", remarcó la entidad que preside Raúl Martín Presa.

Por este motivo, el Rayo Vallecano "no comprende que todavía no se haya producido el alzamiento de la medida cautelar, pese a cumplirse la condición que el propio consejero señaló para acordarlo de forma inmediata", y lamenta que, "ante esta situación, y con el enorme perjuicio" para su afición, jugadores y el propio club, se vean "obligados" a jugar de nuevo en Butarque, "designado como recinto alternativo para esta jornada", como ya hicieron ante el Deportivo Alavés y el Racing de Santander.

Además, dado que el encuentro ha sido delcarado de alto riesgo, este lunes por la mañana se les ha comunicado que "no se permite la venta de entradas al público general" y que, "por el momento, únicamente se ha autorizado el canje de entradas para abonados durante el día de hoy".

"Mantendremos comunicación directa con la Policía para tratar de habilitar también el canje durante el día de mañana. No obstante, recomendamos a nuestros abonados que retiren sus entradas hoy, ya que, por el momento, no podemos garantizar que sea posible hacerlo mañana", advirtió el Rayo Vallecano, que mantendrá abiertas las taquillas de su estadio "desde este momento y de forma ininterrumpida hasta las 23:59 horas de hoy lunes".

El club vallecano también informó de las gestiones con el CD Leganés y con LaLiga para que estas entradas pudieran descargarse de forma digital, pero "no ha sido posible habilitar esta opción por motivos técnicos ajenos, en esta ocasión, al club".

Igualmente, recuerda que las entradas se recogerán en las taquillas del Estadio de Vallecas y que para acceder a Butarque "será obligatorio presentar el abono y la entrada" y que los titulares de abonos 'Pekes' "también deberán retirar su entrada para poder acceder al partido". "Lamentamos profundamente las molestias y los perjuicios que esta situación está ocasionando a nuestra afición", sentenció.

LA COMUNIDAD ESTÁ ANALIZANDO LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Esta mismo lunes por la mañana, Mariano de Paco, informó que ya habían recibido la auditoría completa sobre el Estadio de Vallecas y que están elaborando los informes correspondientes para determinar si se han subsanado las deficiencias detectadas en el recinto, con la expectativa de que el Rayo Vallecano pueda regresar al recinto para su siguiente partido como local en octubre ante el Athletic Club, descartando que se jugase ahí este martes el encuentro frente al RCD Espanyol de LaLiga EA Sports.

"Ese no va a poder ser en el partido del martes, pero sí vamos a intentar que el siguiente se pueda disputar", señaló el consejero en una entrevista en 'Telemadrid', donde precisó que la Comunidad ya tiene en su poder la auditoría "cumplimentada" y se encuentra analizando sus conclusiones "para ver si esos elementos de los que carecía el estadio por falta de mantenimiento o por incumplimiento del club ya se han solventado".

Además, reiteró que la posible reapertura del estadio no supondrá, sin embargo, el final del procedimiento iniciado por el Ejecutivo autonómico para extinguir la concesión del recinto al Rayo ya que ambas cuestiones discurren por vías diferentes.

Esta segunda auditoría encargada por la Comunidad de Madrid tenía que dictaminar si las actuaciones realizadas por el Rayo Vallecano habían solucionado las deficiencias recogidas en el primer informe. Hasta ahora, De Paco había evitado fijar una fecha para la reapertura y había insistido en que el equipo no regresaría hasta que se garantizara que el recinto es "cien por cien seguro".

El Rayo había sostenido días antes que la empresa auditora disponía ya de un informe preliminar "favorable" en materia de seguridad y salubridad, extremo que la Comunidad negó entonces al asegurar que no existía todavía ningún informe técnico que avalara esa conclusión.