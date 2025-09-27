Rayo Vallecano - Sevilla: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano recibe este domingo al Sevilla en el estadio municipal de Vallecas, en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que ambos equipos necesitan un buen resultado para alejarse de los puestos de descenso y auparse a la primera parte de la clasificación.

POSIBLES ALINEACIONES

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pep Chavarría; Pedro Díaz, Gumbau; De Frutos, Isi, Álvaro García; y Camello.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoume, Mendy; Alexis, Romero y Vargas.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Rayo Vallecano y Sevilla de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 28 de septiembre a las 14.00 horas en el estadio municipal de Vallecas.

DÓNDE VER

El duelo entre los franjirrojos y los hispalenses se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.