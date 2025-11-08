RC Celta - FC Barcelona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visitará este domingo al RC Celta de Vigo en un encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, con el equipo blaugrana buscando recomponerse tras el empate (3-3) frente al Club Brujas en Liga de Campeones, en un duelo que le medirá a un conjunto gallego en racha tras vencer sus últimos cinco partidos.

POSIBLES ALINEACIONES

RC Celta: Iván Villar; Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Sotelo, Moriba; Jutglà, Borja Iglesias y Pablo Durán.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó; Rashford, Fermín, Lamine Yamal; y Lewandowski.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a RC Celta y FC Barcelona de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 9 de noviembre a las 21.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los bermellones se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y Movistar LaLiga.