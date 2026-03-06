RC Celta - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este viernes al RC Celta en la jornada 27 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los blancos urgen una reacción para olvidar las derrotas ligueras ante CA Osasuna y Getafe CF y no aumentar una distancia que ya es de 4 puntos con el líder FC Barcelona, a pocos días de recibir al Manchester City en Champions, mientras que el equipo gallego acumula cuatro victorias seguidas y ya venció a los merengues en el Santiago Bernabéu.

POSIBLES ALINEACIONES:

RC Celta: Radu; Carreira; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza; Román, Moriba; Fer López, Borja Iglesias y Swedberg.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Gonzalo García y Vinícius.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a RC Celta y Real Madrid de la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 6 de marzo a las 21.00 horas en el ABANCA Balaídos.

DÓNDE VER

El duelo entre los vigueses y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.