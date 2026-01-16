RCD Espanyol - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol y el Girona FC abren este viernes la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium, en un derbi catalán con objetivos bien distintos, con los blanquiazules asentados en la zona europea y dispuestos a volver a la senda del triunfo y los 'gironins' en clara línea ascendente tras mejorar sensaciones y resultados en las últimas semanas.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Lozano, González; Dolan, Edu Expósito, Milla; Roberto.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Blind, Vitor Reis, Álex Moreno; Tsygankov, Arnau, Lemar, Iván Martín, Bryan Gil; y Vanat.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Espanyol y Girona de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 16 de enero a las 21.00 horas en el RCDE Stadium.

DÓNDE VER

El duelo entre los pericos y los gironís se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y teledeporte.