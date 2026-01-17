RCD Mallorca - Athletic Club: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club se mide al RCD Mallorca en Son Moix con el objetivo de reengancharse a la lucha por los puestos europeos, mientras que los bermellones, con Iagoba Arrasate en el alambre, necesitan sumar si no quieren acabar la jornada en puestos de descenso. Así, el duelo se presenta como un encuentro entre dos equipos necesitados de buenos resultados.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Mallorca: Román; Morey, Kumbulla, Valjent, Mojica; Mascarell, Samú; Joseph, Darder, Virgili; y Muriqi.

Athletic Club: Simón; Areso, Paredes, Vivian, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Robert Navarro, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Mallorca y Athletic Club de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 17 de enero a las 16.15 horas en Son Moix.

DÓNDE VER

El duelo entre los bermellones y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.