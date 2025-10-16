El Real Madrid ajusta cuentas con el PSG y sigue firme en Champions

Las blancas ganaron por primera vez a las parisinas para firmar la segunda victoria en dos jornadas

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se impuso (1-2) al PSG francés este jueves en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, un triunfo de ajuste de cuentas para las blancas y, sobre todo, de reafirmar su serio inicio de campaña continental.

Las de Pau Quesada supieron sufrir por momentos y tuvieron la pegada necesaria en Europa, para irse 0-2 al descanso con los goles de Naomie Feller y Alba Redondo. El PSG se metió en el partido con el 1-2 de Rasheedat Ajibade a media hora del final, pero los tres puntos se los llevó el equipo español, seis tras dos jornadas, sacando además la espina de tres derrotas y un empate ante las galas cuando se encontraron en la temporada 21-22 y la 22-23.

El Madrid alargó su firme camino en la Champions, también su penuria un PSG venido a menos con dos derrotas, para sumar confianza tras dejarse puntos en la Liga F Moeve. El acierto en área pequeña de Feller a la media hora abrió la veda. Hasta entonces, el dominio del balón y las llegadas, aunque sin ser disparos a puerta, habían sido de las galas, donde lucía la ex del Madrid Olga Carmona. Un centro envenenado de Ajibade pudo sorprender a Misa Rodríguez y, después, De Almeida desde la frontal también rozó el 1-0.

La portera internacional española tuvo que entrar por la lesión de Merle Frohms, pero a partir de ahí empezó a tener poco trabajo. La respuesta del Madrid fue el gol de Feller en la primera llegada de peligro, una parisina haciendo daño al PSG, y las de Quesada metieron en su campo a las locales hasta encontrar el 0-2 de Redondo en el descuento, el tercer gol en dos partidos para la manchega.

Obligado por el marcador en contra ante su público, el equipo francés trató de reaccionar en el segundo tiempo y, antes que el fútbol, encontró el gol para apretar el marcador. Las galas habían avisado con mucho peligro en un saque de esquina y, a renglón seguido, cumplieron su amenaza con el 1-2 de Ajibade.

Al gol de la ex del Atlético de Madrid le acompañó la lesión de Linda Caicedo, delantera madridista que no pudo jugar el fin de semana en Liga. Minutos fatídicos de los que salió airoso el equipo español. Las visitantes supieron lidiar con el momento del rival y apagarlo poco después, aunque los últimos minutos fueron un ejercicio defensivo para guardar el dos de dos en Champions.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PSG, 1 - REAL MADRID, 2. (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

PSG: Earps; De Almeida, Samoura, Mbock Bathy; Ajibade, Echegini (Jourde, min.81), Diakité (Groenen, min.91), Karchaoui, Carmona; Kanjinga (Leuchter, min.91) y Gilbert (Graziani, min.77).

REAL MADRID: Frohms (Misa, min.16); Navarro, Lakrar, Méndez, Yasmim; Angeldahl, Toletti; Weir, Caicedo (Athenea, min.62), Feller (Iris Ashley, min.76); y Redondo (Dabritz, min.62).

--GOLES:

0 - 1, min.29, Feller.

0 - 2, min.45+2, Redondo.

1 - 2, min.58, Ajibade.

--ÁRBITRA: Michaela Pachtova (RCH). Amonestó a Ajibade (min.68) y De Almeida (min.98) por parte del PSG. Y a Lakrar (min.11), Feller (min.73) y Yasmim (min.98) en el Madrid.

--ESTADIO: PSG Campus.