Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic hacen sus cuentas para la última jornada de Champions

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid es el único equipo de LaLiga EA Sports que llega a la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones que se juega este miércoles dependiendo de sí mismo para acabar entre los ocho primeros clasificados, con el FC Barcelona con muchas opciones, pero pendiente del balance de goles, mientras que el Atlético de Madrid también mantiene vivas sus opciones, aunque necesita ayuda de terceros, y el Athletic Club podría meterse en los 'playoffs', aunque sin 'factor campo'.

Este miércoles se disputa, en horario unificado a las 21.00, la octava y última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. Una fecha a la que tres de los cinco equipos españoles llegan con su permanencia en la competición asegurada y con opciones de estar en octavos de final de manera directa, además de la opción de meter por primera vez desde el cambio de formato a cuatro en las eliminatorias.

Sólo el Villarreal CF no se juega nada en el BayArena ante el Bayer Leverkusen alemán, pero una victoria, además de para despedirse con buen sabor de boca, estrenando por fin su casillero de triunfos y para evitar quedar último, podría venirle bien al Athletic Club.

El Real Madrid es el que se encuentra mejor colocado entre los equipos españoles para meterse, por primera vez desde que se instauró el nuevo formato, entre los ocho mejores de la fase liga después de haber pasado la pasada campaña por la penitencia de un duro 'playoff' ante el Manchester City inglés.

A los de Álvaro Arbeloa les basta con conseguir la victoria en Lisboa ante el Benfica portugués de Jose Mourinho, que con 8 puntos se juega sus opciones, lo que además les garantizaría como mínimo la tercera plaza y jugar en el Bernabéu también la vuelta de unos hipotéticos cuartos de final.

Del mismo modo, un empate en Da Luz prácticamente sería, casi con seguridad, suficiente. Y es que, con un punto, sumaría 16 unidades, una cifra a la que ocho equipos perseguidores pueden acceder, y un 'golaveraje' favorable de +11, muy superior al de equipos como Atalanta (+1), Atlético (+3), Manchester City (+4), Sporting de Portugal (+5), FC Barcelona (+5) o Chelsea (+6), por lo que todos ellos deberían conseguir goleadas para superar al 15 veces campeón de Europa. Tampoco puede relajarse porque en caso de derrota podría irse a los 'playoffs' si no le acompañan otros marcadores.

En el caso del FC Barcelona, con 13 puntos en la clasificación y en la novena posición, la exigencia no es otra que ganar y golear. El rival, el Copenhague, que necesita los puntos para optar al 'playoff', y el escenario, el Spotify Camp Nou, parecen propicios para ello, pero los de Hansi Flick no han de confiarse, ya que el empate y, por supuesto, la derrota les obligaría a jugar la eliminatoria de dieciseisavos. En el lado más optimista, una victoria abultada y muchos tropiezos de los de delante le podrían hacer incluso colarse en un 'Top 4' que sólo tiene a dos puntos.

En cuanto al 'golaveraje', los azulgranas deberán ganar, mínimo, por el mismo número de goles que lo puedan hacer el Sporting en San Mamés, uno menos que el Manchester City al Galatasaray, dos menos que el Atlético de Madrid al Bodo/Glint, ya que el duelo directo entre Paris Saint-Germain, sexto, y Newcastle, séptimo, ambos con 13 puntos, en el Parque de los Príncipes, le garantiza que uno de los dos no sumará los tres puntos en la última jornada y le adelantaría en caso de triunfo.

Para el tercer equipo español en discordia, el Atlético, las cuentas son idénticas a las del Barça, aunque con el condicionante de que su +3 en el balance de goles le obliga a tener que superar a varios equipos que tiene por delante. Así, será clave batir al Bodo/Glint, que necesita los tres puntos para aspirar al 'playoff', con el mayor margen posible, teniendo al Athletic Club, que se mide al Sporting, y al Nápoles italiano, que debe ganar al Chelsea en casa para seguir vivo, como principales aliados. Eso sí, los de Diego Pablo Simeone tienen casi asegurado el 'Top 16', del que se podrían salir en caso de derrota en su fortín del Riyadh Air Metropolitano.

EL ATHLETIC SE AFERRA A SAN MAMÉS

Por último, el Athletic Club se ha metido de lleno en la lucha por seguir vivo en la máxima competición continental después de remontar en Bérgamo a la Atalanta (2-3), un resultado que le deja con 8 puntos en la vigesimotercera posición de la tabla clasificatoria.

Ahora, en San Mamés y frente al Sporting lisboeta, necesita ganar para prácticamente asegurar su presencia en las eliminatoria, ya que tampoco debe despistarse en su diferencia de goles, actualmente en -4, aunque los que tiene delante deberían ganar todos.

De los equipos con los mismos puntos que los de Ernesto Valverde, el Olympiacos, 24º, tiene -5 y juega a domicilio ante el Ajax, el Nápoles, 25º, -5 antes de recibir al Chelsea, y el Copenhague, -6 y con duelo en el Spotify Camp Nou. Además, también podría valerle el empate, aunque eso ya le haría depender notablemente de otros escenarios.

Con todo, esta segunda edición de la nueva fase de liga de la Champions vuelve a mostrar su igualdad. El año pasado, en su estreno, hicieron falta 16 puntos para estar en el 'Top 8', cifra similar para hacerlo el próximo miércoles, aunque en aquel caso, los cuatro primeros estaban ya prácticamente definidos. Y de los ocho que lo lograron la pasada temporada, sólo tiene seguro repetir el Arsenal FC inglés, que lo ha ganado todo y podría superar los 21 puntos que hizo el Liverpool FC, el otro equipo que ya estuvo entre los que evitaron el 'playoff' el año pasado y que afrontará la jornada final en el 'Top 8'.