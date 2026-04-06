Real Madrid-Bayern, un clásico del fútbol europeo dominado ahora por los madridistas

Archivo - El delantero Joselu Mato celebra un gol del Real Madrid ante el Bayern en la Champions League 2023-24. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones 25-26 entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que arranca este martes, puede considerarse un clásico del Viejo Continente, con ambos equipos viéndose las caras por decimocuarta ocasión en una eliminatoria de la máxima competición continental, y con el conjunto madridista siendo ahora la 'bestia negra' del bávaro.

Dos 'dinosaurios' del fútbol continental que ya se conocen y se temen, y que antes de este cruce ya han jugado un total de 28 partidos, con 12 victorias para cada uno, protagonizando eliminatorias siempre apasionantes y que han dejado grandes momentos. Además, el equipo merengue ha logrado dar la vuelta a un historial que era negativo y se ha llevado los cuatro últimos cruces, sin perder en el Allianz Arena, con tres victorias y un empate.

La primera vez que se cruzaron ambos equipos fue en las semifinales de la temporada 1975-1976, y, tras empatar a uno en el Bernabéu, en la noche del famoso 'Loco de Chamartín' que quiso agredir al colegiado austriaco Linemayer, los alemanes con Beckenbauer, Maier, Rummenigge o Muller derrotaron por 2-0 a los madridistas.

No se volvieron a encontrar hasta las semifinales del año 87, primera decepción en la Copa de Europa de la 'Quinta del Buitre'. En el Olímpico, 4-1 a favor de los alemanes, con el famoso pisotón de Juanito a Matthaus, y un solitario e inservible 1-0 a favor del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Al año siguiente, y en cuartos, con Jupp Heynckes como técnico del equipo germano, el equipo dirigido por Leo Beenhakker salvó en los últimos cinco minutos el partido de ida con dos tantos y se trajo un 3-2 en contra a Madrid donde remontó gracias al 2-0 con tantos de Jankovic y Míchel.

A partir de ahí, no se volvieron a ver las caras hasta el año 2000 en el que conjunto muniqués estuvo en el camino de la 'Octava' hasta en dos ocasiones. Primero, en la segunda fase de grupos, con un balance espectacular de sendas victorias en Múnich (4-1) y en el Bernabéu (2-4). Posteriormente, los blancos les supieron devolver la moneda en semifinales, con victoria en el Bernabéu (2-0), que supo rentabilizar en Alemania (2-1), con el protagonismo de Nicolás Anelka, autor de dos de los tres goles blancos.

A la campaña siguiente, el equipo alemán se tomó la revancha en las semifinales, ganando en el Bernabéu (0-1) y en el Olímpico (2-1), para luego sumar cuarta Copa de Europa derrotando al Valencia CF en la final de San Siro. Las dos siguientes eliminatorias fueron para los madridistas. En los cuartos de 2002, con derrota en Múnich (2-1) y remontada en el Bernabéu (2-0), y en los octavos de 2004, con empate en el Olímpico (1-1) y victoria por la mínima (1-0, Zinédine Zidane) en la vuelta.

En la temporada 2006-2007 se volvieron a topar en el primer cruce del torneo. El Real Madrid ganó en el Bernabéu por 3-2, pero la victoria germana por 2-1, con el tanto de Roy Makaay a los diez segundos, el más rápido en la historia de la Liga de Campeones, cercenó antes de tiempo el sueño continental madridista.

DE LA AMARGURA DE 2013, A LA ACTUAL GRAN RACHA

Y tras esa casi cita habitual en la 'Champions', tuvieron que pasar seis años para que se midieran de nuevo, otra vez en unas semifinales, favorables de nuevo para el Bayern, que se impuso en el Allianz Arena por 2-1, resultado que se repitió en el Bernabéu y que envió el partido a una tanda de penaltis donde Neuer detuvo los de Kaká y Cristiano, y Sergio Ramos envió fuera el suyo, para condenar al Real Madrid a una nueva y dolorosa eliminación en el final de la época en el banquillo de José Mouriho.

Pero a partir de ahí, cambió la tendencia y la 'bestia negra' fue el conjunto merengue. Así, dos años después, Real Madrid y Bayern volvieron a cruzarse en las semifinales de 2013-2014, con Carlo Ancelotti en el banquillo merengue y Pep Guardiola en el bávaro. El Real Madrid ganó la ida en la capital con un gol de Benzema y luego firmó una de sus más grandes noches europeas al ganar por 0-4 la vuelta en el Allianz Arena con dobletes de Ramos y Cristiano Ronaldo.

El de Reggiolo, en cambio, vivió el lado contrario en la campaña 2016-2017 cuando entrenaba al Bayern y se cruzó en los cuartos de final con su discípulo Zinédine Zidane. El por entonces actual campeón volvió a asaltar el Allianz Arena (1-2), pero sufrió en la vuelta del Bernabéu donde hizo falta una prórroga para el triunfo por 4-2 del equipo merengue, que posteriormente haría historia al ser el primero en reeditar título.

En la siguiente temporada, nuevo cruce apretado y otra vez con el billete a la final en juego. La ida fue en Múnich y el Real Madrid fue capaz de volver a remontar y ganar en el feudo bávaro por 1-2. En la vuelta, el Bayern apretó de nuevo, pero los de Zidane, ayudados por un error del guardameta Ullreich, aguantaron y firmaron un empate a dos goles que les dio el pase a la final y su posterior triplete.

Luego, pasaron seis años hasta que se volvieron a ver en una fase eliminatoria, y de nuevo en unas semifinales. El Real Madrid vio rota su racha ganadora en la capital bávara, pero sacó un valioso 2-2 con doblete de Vinícius Jr. En la vuelta, otra noche mágica para los madridistas que caían 0-1 en el minuto 88, momento en el que emergió la figura de Joselu Mato, con un doblete que firmó el billete para la que sería la decimoquinta Copa de Europa.