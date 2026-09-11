El Real Madrid busca puntería y fiabilidad ante el hueso franjirrojo

Archivo - Kylian Mbappe y Andrei Ratiu durante el Real Madrid-Rayo Vallecano de LaLiga EA Sports 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid busca puntería y fiabilidad ante su hueso franjirrojo

El equipo madridista quiere volver a la senda de la victoria liguera ante un Rayo Vallecano que se le ha atragantado los últimos años

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu (21.00 horas) al Rayo Vallecano, un rival que en los últimos años le ha costado bastante y frente al que probablemente apostará por las rotaciones en busca de firmar un partido más fiable en las dos áreas y volver a la senda de la victoria en LaLiga EA Sports 2026-2027.

El equipo madridista sigue inmerso en el primer gran carrusel de partidos y ante el conjunto franjirrojo disputará el tercero en apenas ocho días, con todavía por delante la visita al Elche CF el martes que viene y el cierre antes del parón que servirá como buena vara de medir del nivel en este tramo con el derbi ante el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano del domingo 20 de septiembre.

Y de momento este primer intenso tramo de calendario parece haber traído más dudas que certezas y, sobre todo, una poco habitual falta de puntería para un Real Madrid acostumbrado a perdonar poco. Lo hizo, pese a su flojo partido, principalmente tras el descanso, en La Cartuja ante el Real Betis y lo pagó con la primera derrota del año, y repitió en su estreno en la Liga de Campeones ante el Inter de Milán italiano. A los 'neroazzurri' les batió 2-1, pero aparte de fallar ocasiones claras, Thibaut Courtois tuvo que sacar también varias paradas del repertorio para cubrir a una zaga que concedió mucho, más jugando como local.

La grada del Santiago Bernabéu expresó cierto nerviosismo hace unos días, con especial mención para la figura de Vinícius Jr, lo que ha provocado una ardua defensa del técnico portugués del trabajo más alejado del foco que está haciendo el brasileño al que cree que le falta poco para empezar a ser tan decisivo como considera que lleva siendo todos estos años.

Con todo, el '7' podría ser uno de los que entren en las rotaciones que se esperan para intentar ganar tres puntos claves ante un Rayo Vallecano, siempre menos fiero lejos de su barrio, pero que no le ha puesto desde su regreso a Primera nunca las cosas fáciles. Eso sí, no gana desde 1996 en el feudo de Concha Espina.

La salida de 'Vini' podría propiciar la esperada titularidad del marfileño Yan Diomande, de momento con poca participación y que tendría una buena oportunidad de aprovechar esta oportunidad para ir demostrando la firme apuesta que hizo el club por él y como mezcla con Kylian Mbappé y Jude Bellingham, aunque el inglés también podría tener descanso ante la recuperación de efectivos para el de Setúbal.

Así, en la Liga de Campeones no pudieron jugar por sanción ni Bernardo Silva, ni Arda Güler ni Eduardo Camavinga, y el portugués, que tampoco fue titular sorprendentemente en La Cartuja, y el turco seguramente serán titulares para mejorar la creatividad ofensiva. El francés podría dar aire a Fede Valverde, aunque también podría estar la alternativa de su compatriota Aurelien Tchoauméni, que ya tuvo un cuarto de hora ante el Inter. Atrás, podrían entrar Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras.

CAMELLO LLEGA ENTONADO

Enfrente, un Rayo Vallecano que todavía no ha arañado nada a domicilio, aunque ha tenido dos salidas complicadas, al Ramón Sánchez-Pizjuán donde cayó 2-1 en los compases finales y al Spotify Camp Nou, donde compitió al FC Barcelona, que le terminó goleando (5-2). En su exilio de Leganés por los problemas con el Estadio de Vallecas, es donde ha sumado, con un empate (1-1) ante el Deportivo Alavés y la victoria de la pasada jornada ante el Racing de Santander (3-2) que le hace llegar menos urgido al Bernabéu, otro estadio de máxima exigencia.

Ahí hace más de 30 años que no gana y desde que recibiese un sonoro 10-2 para despedir el 2015, sus números evidencian que no ha sido un rival fácil para el 15 veces campeón de Europa. De hecho, desde su retorno a Primera División en 2021, ha perdido en cuatro de sus cinco visitas, con sólo un empate sin goles en la temporada 23-24, pero todas sus derrotas han sido por el margen de un gol, entre ellas la del año pasado, con diez y por un penalti de Mbappé en el minuto 100. A ello se añade que en Vallecas sí ha frenado al Real Madrid, que no gana en el barrio desde el 2022.

Con todo, el conjunto franjirrojo intentará volver a resultar un rival incómodo y que genere ese nerviosismo a la grada, apoyado en el buen arranque goleador que ha tenido, liderado por un Sergio Camello que ya suma cinco goles en los últimos tres partidos. En el lado negativo, San José, además de la ya conocida de larga duración en la portería de Augusto Batalla, tendrá bajas importantes como las de Isi Palazón por lesión y las de Jorge de Frutos y Fran Pérez por lesión.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Konaté, Carreras; Camavinga, Silva; Güler, Brahim, Diomande; y Mbappé.

RAYO VALLECANO: Cárdenas; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pedrosa; Valentín, Bouare; Tsitaishvili, López, García; y Camello.

--ÁRBITRO: García Verdura (C.Catalán).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/DAZN.