Archivo - Andrea Medina y Linda Caicedo pelean por un balón en el Atlético de Madrid-Real Madrid de la Liga F Moeve 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid busca revancha ante un 'tocado' Atlético

El conjunto madridista y el rojiblanco abren en Castellón la 'Final a Cuatro' de la Supercopa de España Femenina

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid y el Atlético de Madrid serán los encargados este martes (19.15 horas) de abrir la 'Final a Cuatro' de la Supercopa de España Iberdrola que albergará Castellón de la Plana, con un derbi siempre igualado y en el que las madridistas buscan revancha ante un rival 'tocado' tras una mala racha de resultados.

El Estadio Skyfi Castalia acoge desde este martes al sábado al FC Barcelona, , actual campeón, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club en la pelea por el primer título oficial de la temporada, un trofeo al que los dos equipos madrileños quieren aspirar y a los que una final les puede servir de refuerzo.

Un duelo al que ambos llegan en diferente estado de ánimo y de juego, aparentemente más sólido, pese a no andar del todo fino, en el conjunto que entrena Pau Quesada que el que dirige Víctor Martín, que está inmerso en una mala dinámica de resultados, pero que siempre suele dar su mejor medida cuando tiene enfrente a su vecino, más si es a un partido.

De hecho, el Atlético de Madrid arrancó bien su temporada doméstica y entre sus víctimas tuvo a un Real Madrid al que batió 2-1 en Alcalá de Henares. Pero poco a poco, las dinámicas fueron variando y las madridistas llegan a esta Supercopa en la segunda posición de la Liga F Moeve y con once puntos de ventaja sobre las colchoneras, con las que quieren ajustar algunas cuentas pendientes.

Y es que en el recuerdo de algunas de las jugadoras merengues sigue la derrota en los penaltis en la final de la Copa de la Reina de 2023 ante un Atlético que iba 2-0 abajo en los últimos minutos, en lo que ha sido la mejor opción del Real Madrid para estrenar su palmarés. Al año siguiente, las rojiblancas también salieron vencedoras del duelo copero de cuartos de final, dos resultados que hicieron daño a un equipo madridista que la semana pasada se despidió prácticamente de sus opciones ligueras al caer en el Alfredo di Stéfano por 0-1 ante el Athletic Club.

Los dos saben que el ganador se asegurará al menos pelear por el trofeo, algo que ya hizo el año pasado el Real Madrid, goleado 5-0 en la final por el FC Barcelona, una vez más el gran favorito al título y que también se asoma en el camino de lo que resta de temporada de las de Pau Quesada, que en febrero le recibirán en cuartos de Copa de la Reina y que será su rival en la misma ronda en cuartos de la Liga de Campeones si eliminan en el 'playoff' al Paris FC francés.

Sin embargo, el Atlético de Madrid llega con muchas dudas a este partido después de encadenar los nueve últimos, entre Liga, Champions y Copa de la Reina, sin victoria y complicarse incluso la pelea por la tercera plaza en el campeonato doméstico. El pasado fin de semana no pudo en casa con el RCD Espanyol (0-1) y unió este revés a los sufridos ante la Real Sociedad (5-5) y el Barça (5-0). Cuando salte al terreno de juego de Castalia llevará dos meses sin ganar desde que golease 0-4 al Twente neerlandés.

Y esa eficacia ofensiva que lideran Luany, Amaiur Sarriegi, Synne Jensen y Fiamma Benítez la necesitarán recuperar las de Víctor Martín para intentar volver a cruzarse en el camino de un título del Real Madrid, bastante asentado en el trabajo defensivo y que no concede demasiado, pero que también deberá gestionar la presión de ser señalado ligeramente favorito en esta eliminatoria.

Pau Quesada hizo rotaciones en la trabajada victoria del pasado sábado ante el Levante UD (1-2) y dio descanso a la escocesa Caroline Weir, la española María Méndez y la brasileña Yasmim, mientras que la internacional Eva Navarro y la sueca Filippa Angeldahl jugaron en la segunda parte.

Todas ellas deberían volver a un once liderado por la colombiana Linda Caicedo, principal amenaza para un Atlético de Madrid, que tiene menos fondo de armario tras el mercado invernal y que espera poder recuperar a una pieza clave en defensa como Silvia Lloris, baja de última hora ante el Espanyol por un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, pero que entró entre las convocadas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Del Castillo, Weir, Caicedo; y Redondo.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lauren, Lloris, Medina; Boe Risa, Bartel; Luany, Fiamma, Jensen; y Sarriegi.

--ÁRBITRA: Paola Cebollada (C.Aragonés).

--ESTADIO: Skyfi Castalia.

--HORA: 19.15/