Víctor Martín: "El orden y la presión serán claves ante el Real Madrid"

El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, Víctor Martín, en un partido - Daniel J. Anghel / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid Femenino, Víctor Martín, ha asegurado que el orden colectivo y la presión bien medida serán determinantes en la semifinal de la Supercopa de España Iberdrola que su equipo disputará este martes ante el Real Madrid, un derbi en el que se pondrá en juego el primer billete para la final y en el que las rojiblancas quieren imponer su identidad competitiva.

"Creo que va a ser un partido de máximo nivel y tenemos que estar bien no solo cuando tengamos el balón, sino también en los momentos en los que no lo tengamos. Tenemos que estar ordenadas, desde ese orden y esa presión, elegir bien cuándo toca será la forma de ajustarnos y poder desplegar luego nuestra idea de juego en ataque", comentó en rueda de prensa.

El técnico rojiblanco anticipó un encuentro muy igualado y destacó que ambos equipos llegan con un conocimiento mutuo mayor que en anteriores cruces. "Será un partido muy competido, seguro, con la misma ambición y la misma energía", señaló, antes de recalcar la importancia de la concentración colectiva. "Las jugadoras tienen que estar muy conectadas, verse un equipo junto a la hora de atacar, a la hora de defender y en las transiciones", explicó.

Sobre los goles encajados en partidos recientes, Martín apuntó a una cuestión de equilibrio más global. "A veces es acierto del rival y otras veces tiene que ver con cómo estás atacando y permites que luego te ataquen. Muchas acciones que parecen un problema defensivo empiezan mucho antes, y por eso es importante mantener distancias, vigilancias y conexión para poder defender y atacar mejor", añadió.

El entrenador 'colchonero' también defendió una gestión integral del momento del equipo tras una racha irregular de resultados. "Nunca es solo trabajo táctico o solo psicológico, hay que juntar todas las facetas", afirmó. "Ha sido una temporada muy exigente, con mucha competición y algunas bajas, pero el equipo sigue compitiendo como lo lleva haciendo desde el inicio", concluyó.

Por su parte, la jugadora del Atlético de Madrid Amaiur Sarriegi destacó el componente emocional con el que el vestuario afronta una competición novedosa para muchas futbolistas. "Esta Supercopa nos da ilusión, ambición y muchas ganas. Veo al equipo y al vestuario más unidos que nunca, y creo que el momento de juntarnos y hablarnos nos ha venido muy bien", comentó.

La delantera internacional evitó hablar de favoritismos y puso el acento en la igualdad del derbi ante el Real Madrid. "Es una semifinal, es un derbi y lo que está en juego es un título", afirmó. "No hay favoritos y creo que será un partido muy disputado, que se decidirá por pequeños detalles", concluyó.