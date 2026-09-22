El Real Madrid carga contra Juanma Castaño por su "inadmisible comparación" entre RMTV y el diario Gara

Archivo - Juanma Castaño - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha calificado de "deplorable e inadmisible" la comparación realizada por el periodista Juanma Castaño en un artículo en el diario ABC entre la televisión oficial del club, Realmadrid TV, y el diario Gara, y ha asegurado que "traspasa todos los límites", además de informar de que tomará "las medidas oportunas".

"El Real Madrid CF considera absolutamente deplorable e inadmisible la comparación realizada por el periodista de la Cope Juanma Castaño entre Realmadrid TV y el diario Gara, en un artículo publicado hoy en el diario ABC", señaló la entidad madridista este martes en un comunicado.

En un artículo de opinión titulado 'El Real Madrid, en guerra', el periodista asturiano, conductor de 'El Partidazo de COPE', analiza la situación del club blanco tras la derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid (2-1). "En la tele oficial, que es el diario 'Gara' del ultraflorentinismo, piden abandonar las competiciones nacionales", señala en el mismo.

El Real Madrid lamentó esta frase de la columna. "Nuestro club entiende que comparar al medio oficial del Real Madrid con un periódico cuya historia está vinculada al mundo de la banda terrorista ETA constituye un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites", indicó.

"Realmadrid TV ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses de nuestro club, de sus socios y de sus aficionados, y es el medio de comunicación oficial de un club con 124 años de historia, que representa la sensibilidad y los valores de millones de aficionados en todo el mundo. El Real Madrid se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas ante un ataque que es del todo inaceptable", finalizó.

Este mismo martes, el Real Madrid cargó también contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, asegurando que ve "intolerable que use su posición institucional para seguir descalificando y atacando" al club y demandando "con urgencia un dirigente capaz de administrar" la patronal para que esta pueda "desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".