Real Madrid - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este sábado al Elche CF en la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 con la confianza por las nubes tras la goleada en 'Champions' al Manchester City, una renta que defenderán el próximo martes en el Etihad, aunque con el propósito de no perder ritmo en su lucha con el FC Barcelona por el liderato, contra un equipo ilicitano que busca su primer triunfo del año amenazado seriamente por el descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Manuel Ángel, Pitarch, Güler; Gonzalo García y Vinícius.

Elche CF: Dituro; Josan, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Villar, Febas, Neto; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

FECHA Y HORA

El partido que enfrenta a Real Madrid y Elche de la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 14 de marzo a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER

El duelo entre los blancos y los franjiverdes se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.