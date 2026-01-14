El Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey en el estreno de Arbeloa en Albacete

Alvaro Arbeloa, Vinícius, Real Madrid
Alvaro Arbeloa, Vinícius, Real Madrid - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 14 enero 2026 23:32
Seguir en

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se despidió este miércoles en la Copa del Rey al caer (3-2) ante el Albacete en la ronda de octavos de final celebrada en el Carlos Belmonte del conjunto que milita en Segunda División.

Jefte Betancor firmó el tanto de la campanada copera en el minuto 94, el último del descuento. Los blancos dijeron adiós al segundo título en apenas tres días después de caer el domingo en la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, derrota que supuso la salida del técnico Xabi Alonso y el estreno de un Álvaro Arbeloa que empezó de la peor manera su andadura en el banquillo blanco.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado