El Real Madrid gana el derbi y se agarra a la Liga

El delantero del Real Madrid Vinécius Júnior, ante el Atlético de Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció este domingo por 3-2 al Atlético de Madrid en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, después de adjudicarse un derbi con muchos giros de guion y que al descanso ganaban los rojiblancos con un tanto de Ademola Lookman, gracias a los goles de Fede Valverde, que acabó expulsado, y Vinícius Júnior, por partida doble.

El derbi en el Santiago Bernabéu era clave para que los blancos siguieran el ritmo del FC Barcelona en su lucha por el liderato. El gol de Lookman antes del descanso parecía ser de garantías vista la primera parte, pero la locura se apoderó del encuentro en la segunda mitad. El Real Madrid remontó en apenas tres minutos con un gol de penalti de 'Vini' y un tanto de Valverde en una desconexión grave de José María Giménez.

Pero los colchoneros, en plena pelea por la tercera plaza --que pierden por esta derrota (el Villarreal queda un punto por encima), querían salir de casa de su máximo rival con algún premio, y se encargó Nahuel Molina con un zapatazo de mantener la esperanza rojiblanca. Tras esto, en un duelo sin Thibaut Courtois ni Jan Oblak, el derbi vio la vuelta al Bernabéu de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, la expulsión de Valverde por una patada y el gol definitivo de 'Vini' para que los blancos, que sufrieron al final, sigan enganchados a la Liga.

El Bernabéu respondió en una noche clave para el futuro merengue en la Liga, se conectó rápido en la noche del derbi y el equipo le correspondió con una primera gran ocasión en botas de Dani Carvajal, ante un Juan Musso que desvió su tiro desde la frontal.

Los blancos empezaron con más energía y estuvieron cerca de poner el 1-0 con una cabalgada de Fede Valverde por la derecha, recordando a su gol ante el Manchester City, y su disparo se estrelló en el palo. Esta oportunidad tuvo respuesta rojiblanca apenas un minuto después; Antoine Griezmann dejó solo a Marcos Llorente en el área en un mano a mano ante Lunin, con el ucraniano aguantando el tipo y manteniendo el empate, antes de que Carvajal derribara al lateral una vez remató.

Arda Güler también tuvo la suya, pero el partido fue perdiendo fuelle poco a poco. Entre tanto, Llorente tuvo que abandonar unos minutos el campo. De nuevo tras una esmerada presión, el Real Madrid logró un córner en el que Giuliano Simeone salvó bajo palos un remate de Vinícius Júnior. Aunque el primer golpeo lo dio el Atlético de Madrid.

En un contragolpe, la velocidad de Lookman fue clave para que Matteo Ruggeri sirviera atrás a Simeone, quien de primeras y de tacón dejara solo al nigeriano en el área pequeña para hacer el 0-1 ante una zaga merengue poco contundente. Los de Álvaro Arbeloa tomaban muchos riesgos atrás cerrando con tres e, incluso, dos jugadores, y lo pagaron. Un remate de cabeza de Aurélien Tchouaméni y un falló de Musso acercaron el empate merengue en un duelo que se fue al descanso con 0-1.

Tras el paso por vestuarios, Arbeloa mandó a calentar a Mbappé, y acto seguido, el colegiado Munuera Montero señaló penalti de Dávid Hancko sobre Brahim Díaz. El VAR corroboró la decisión del jiennense, y Vinícius, que falló contra el City desde los once metros y enmendó su error en el Etihad, tampoco erró en el derbi y puso el 1-1, el primer gol que recibía Musso en Liga este curso.

El tanto revolucionó a los merengues, que remontaron el primer gol rojiblanco en apenas tres minutos, ya que Valverde aprovechó un exceso de confianza en el área para batir a Musso en el 2-1, para alegría de la grada blanca. Y cuando más tranquilidad rondaba en el estadio merengue, Molina se inventó un derechazo a la escuadra para poner de nuevo el empate y meter a su equipo en el encuentro.

Hasta que Vinícius completó su doblete particular, tras una gran jugada personal de Trent Alexander-Arnold, quien asistió a la izquierda al brasileño para batir al palo largo a Musso. Sin embargo, el partido tomó otros derroteros en la los últimos 10 minutos por la expulsión de Valverde tras una patada abajo a Álex Baena. Los blancos sufrieron de lo lindo ante un Atlético que creyó en el empate, de hecho, Julián Álvarez estrelló un buen disparo en el palo, pero los tres puntos se quedaron en el Bernabéu.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - AT. DE MADRID, 2 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Carvajal (Alexander-Arnold, min.64), Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago (Mbappé, min.64), Güler (Camavinga, min.74); Brahim (Bellingham, min.74) y Vinícius Júnior (Carreras, min.87).

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Llorente, Le Normand (Giménez, min.46), Hancko, Ruggeri; Simeone (Baena, min.71), Koke, Cardoso (Nico González, min.57), Lookman (Molina, min.57); Griezmann (Sorloth, min.57) y Julián Álvarez.

--GOLES:

0-1, min.33: Ademola Lookman.

1-1, min.52: Vinícius Júnior (penalti).

2-1, min.55: Fede Valverde.

2-2, min.66: Nahuel Molina.

3-2, min.72: Vinícius Júnior.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz). Amonestó a Pitarch (min.63) por parte del Real Madrid. Y a Cardoso (min.27), Ruggeri (min.36), Hancko (min.61) y Llorente (min.67) en el Atlético de Madrid. Expulsó con tarjeta roja directa a Valverde (min.77) en el Madrid.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--INCIDENCIAS: En la previa del encuentro se guardó un minuto de silencio por el ex entrenador del portero del Real Madrid Silvino Louro.