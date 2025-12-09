El Real Madrid gana un duelo clave para el top 4

Linda Caicedo celebra un gol. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha vencido este martes por 2-0 al VfL Wolfsburg durante la jornada 5 de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, con papel estelar de Linda Caicedo en el equipo blanco, que apenas ha acusado quedarse con una jugadora menos por la expulsión de Maëlle Lakrar justo antes del descanso.

En el Estadio Alfredo Di Stéfano, las visitantes no tradujeron en goles su dominio inicial y, después de que Misa Rodríguez hiciese un paradón, lo pagaron caro con el 1-0 anotado por María Méndez en el 19'; fue un remate poco ortodoxo, sin mirar y con la espalda, en un córner botado por Eva Navarro.

Pasada la media hora, Caroline Weir merodeó el segundo tanto merengue, al igual que Alba Redondo con un remate al poste tras otro córner sacado por Eva Navarro. Cuando todo pintaba bien para las locales, Lakrar cometió dos faltas ostentas en cuestión de cinco minutos y recibió dos tarjetas amarillas, lo que dejó al Real Madrid con una menos y quedaba un mundo.

Y dentro de ese mundo, Linda Caicedo tenía su propio mundillo. Ya en la primera mitad había tenido una ocasión muy clara, tras una cabalgada marca de la casa, que despejó Stina Johannes; y al comienzo del segundo acto volvió a firmar la delantera colombiana otro esprint largo hasta pisar el área rival e incordiar a la portera de un Wolfsburgo sin pólvora.

Toda la mordiente estaba en el ataque blanco y Weir lo canalizó en el 67' en un contragolpe, metiendo un soberbio pase al hueco para la carrera de una Caicedo en su salsa; la 'cafetera' se marchó a la espalda de una zaguera, llegó al área alemana, esquivó a la guardameta y definió en gol con un tiro raso y cruzado que salvó la estirada de otra defensora.

Poco antes, el conjunto germano había apretado por la banda de Sarai Linder y de un centro suyo en el minuto 59 había nacido una oportunidad que Alexandra Popp no culminó de forma efectiva. Para colmo, tras verse ya dos goles abajo, la misma Popp buscó el gol y Misa Rodríguez lo impidió.

A la contra pudieron las pupilas de Pau Quesada ampliar ese marcador encarrilado, si bien Caicedo no tuvo la puntería previa. Aunque Iris Ashley fue expulsada con roja directa en las postrimerías del encuentro, el Real Madrid supo aplacar cualquier reacción de su adversario.

Gracias a esta victoria, las merengues se llevaron un duelo clave por el top 4 de la clasificación, situándose ahora con 10 puntos en un vagón donde también están FC Barcelona, Juventus de Turín y Olympique de Lyon, y dejando precisamente al Wolfsburgo con 9 puntos un poco más abajo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - WOLFSBURGO, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro (Cristóbal, min.90+8), Lakrar, Méndez, Yasmim; Angeldahl, Däbritz; Feller (Del Castillo, min.79), Weir (Sheila García, min.87), Caicedo (Iris Ashley, min.79); y Redondo (Gálvez, min.46).

WOLFSBURGO: Johannes; Linder (Lattwein, min.61), Dijkstra (Bergsvand, min.73), Küver, Levels; Peddemors (Bjelde, min.61), Huth, Minge (Kielland, min.84), Popp; Bussy (Zicai, min.73) y Beerensteyn.

--GOLES:

1-0, min.19: Méndez.

2-0, min.67: Caicedo.

--ÁRBITRA: Kirsty Dowle (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Lakrar (min.40 y 45+1) por parte del Real Madrid, y a Peddemors (min.32) y Dijkstra (min.56) en el Wolfsburgo; y expulsó con roja directa a Iris Ashley (min.90).

--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.