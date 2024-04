El Real Madrid inicia la cuenta atrás mirando a Múnich

Los blancos, que necesitan siete puntos para el alirón, visitan antes de la Champions a una Real Sociedad que puja fuerte por Europa

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este viernes a la Real Sociedad para abrir la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2023-2024, en un duelo adelantado para que los madridistas, con el título en el bolsillo tras imponerse en el reciente Clásico, tengan más descanso de cara a la ida de 'semis' de Champions en Múnich, algo que condicionará el planteamiento merengue ante unos vascos que necesitan sumar para conservar fuerte su candidatura a Europa.

El Reale Arena recibirá este viernes (21.00) a un Real Madrid que ya se ve campeón salvo hecatombe en las seis jornadas restantes. El Bernabéu no dudó en entonar el '¡campeones, campeones!' después del triunfo por 3-2, con tanto de la estrella blanca Jude Bellingham en el descuento, sobre el FC Barcelona. La victoria dejó a once puntos a unos muy tocados azulgranas, vigentes campeones, con solo 18 por jugarse y elevó la confianza del líder en el momento clave de la temporada.

Tras sentenciar LaLiga, los blancos tampoco pueden aflojar camino a la 36º título doméstico, para evitar una excesiva relajación y para seguir llenando una mochila de confianza que alcanza ahora niveles altos. "La dinámica es muy buena y para mantenerla, y también para preparar bien los próximos partidos de Champions, es importante intentar competir y sacar lo máximo, ganar es lo mejor", advirtió Ancelotti en la previa.

Sin embargo, la cercana ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich alemán condicionará en un alto porcentaje el once de un Ancelotti que ya afirmó que el triunfo del Clásico llegó con "la última gota de energía". Un esfuerzo titánico en una exigente semana --cuatro días antes eliminaron al City-- que podría provocar que los habituales tomaran aire en el Reale, dando paso a otros que buscarán reivindicarse.

Con las bajas de Alaba y un Courtois que podría aparecer la próxima jornada, el técnico italiano hará rotaciones, con un once inédito. El primer cambio podría llegar en la portería, con Kepa --no juega desde el 21 de enero (16 suplencias)-- dando descanso a un Lunin fijo. En defensa, Militao seguirá sumando minutos en su puesta a punto, mientras Nacho y Fran García también tendrá su oportunidad. No estará un Mendy que arrastra desde principios de semana una sobrecarga muscular.

Carvajal, sancionado en la ida de las 'semis' de Champions, también jugará en el Reale, mientras en la medular se prevén cambios. Sin apenas carga este curso, Modric repetirá como titular, mientras Ancelotti debe decidir a quien da descanso entre Camavinga, Kroos y Valverde. Arriba, Ni Bellingham, fuera de la lista, ni Rodrygo, afectado por una gripe, serían de la partida, con Brahim y Joselu con más papeletas para sustituirles. Vinícius sí apunta a ser titular, aunque el joven Güler espera su turno.

Con ello, el Real Madrid busca ganar en un campo en el que solo ha vencido en una de sus últimas tres visitas --solo dos goles a favor-- para acercar el alirón, para el que necesita sumar siete puntos más. El Reale es el inicio de la cuenta atrás hacia el título, en una temporada histórica. En 'semis' de Champions, los blancos desean el que sería su quinto doblete, en el segundo mejor curso, en lo que a puntuación (81) se refiere, en la historia del club --solo superada por la 11-12--.

Además, los de Ancelotti quieren seguir prolongando su positiva dinámica en Liga, con solo una derrota en lo que va de campeonato y 17 encuentro seguidos invicto en todas las competiciones. También llega reforzado por los resultados el equipo vasco, que quiere volver a la senda del triunfo tras dos jornadas consecutivas empatando, aunque en una serie de cinco encuentros sin perder.

Además, si suma tres puntos reafirmaría su candidatura a la Europa League, al marchar sexta, tres puntos por encima del Real Betis. Esta será uno de los picos de la montaña que les queda por ascender a los de Imanol, en un tramo final en el que también se deben medir a Barça y Atlético. Así, la Real tiene una gran oportunidad para por fin rendir ante los de arriba, después de que solo haya celebrado una victoria en sus siete enfrentamientos en Liga ante conjuntos del 'top 5'.

Un reto exigente ante el líder para fortalecer un Reale Arena debilitado en los últimas semanas, ya que solo han conseguido un triunfo en los últimos diez duelos oficiales, con cuatro derrotas en los últimos seis partidos --no ha pasado del empate en seis de sus últimos siete partidos de Liga--.

La Real recibirá a los madridistas sin los lesionados Merquelanz, Carlos Fernández, Aihen Muñoz, Traoré y Tierney. Brais Méndez es duda, después de que sume dos entrenamientos antes del partido, aunque acumula un mes en el dique seco. Odriozola apunta al lateral derecho, mientras que Kubo aparecería ante su exequipo, acompañando a Oyarzabal y un Barrenetxea al alza en ataque. El trinomio Zubimendi-Merino-Zakharyan es inamovible para Alguacil.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Le Normand, Galán; Zubimendi, Zakharyan, Merino; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Nacho, Militao, Fran García; Camavinga, Valverde, Modric; Brahim, Joselu y Vinícius.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 21.00/Movistar+.