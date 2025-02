El Real Madrid inicia su semana clave ante el 'matagigantes' Leganés

Los blancos, tras perder con polémica en Cornellà, pasan examen en Copa con bajas y ante unos 'pepineros' que sueñan con sus segundas 'semis'

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita al CD Leganés este miércoles (21.00 horas) en los cuartos de final de la Copa del Rey 2024-2025, un derbi madrileño que servirá de examen para el conjunto madridista, que viene de perder en Cornellà en un duelo con polémica arbitral y con las bajas importantes de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que los 'pepineros' se aferran a su condición de 'matagigantes' este curso para pisar las segundas 'semis' de su historia.

El Estadio de Butarque acoge este miércoles un derbi entre Leganés y Real Madrid definitivo para el destino de ambos equipos en el torneo del KO, aunque el enfoque de madridistas y 'pepineros' es diferente. Para los primeros, es una obligación pasar de ronda, mientras que para los segundos, avanzar a semifinales, es un sueño e igualar el listón histórico del club en esta competición.

Y es que este cruce ya se dio en la temporada 2017-2018, cuando todavía esta ronda de cuartos era a doble partido. En esa ocasión, los 'pepineros' eliminaron al Real Madrid y se estrenaron en una 'semis', después de remontar (1-2) en el Santiago Bernabéu el 0-1 de la ida en Butarque. Una gesta que ahora quiere replicar el Leganés, en el primer partido en casa de Copa desde 2022.

Los del sur de Madrid han perdido cuatro de los últimos cinco partidos en Butarque, entre ellos un 0-3 ante el club merengue, aunque el único triunfo 'pepinero' en casa desde principios de noviembre fue con épica y sudor ante el Atlético de Madrid (1-0). Y es que los de Borja Jiménez ya han celebrado victorias en Liga ante los rojiblancos y el FC Barcelona, en Montjuïc (0-1), lo que le convierte, a falta de poner el broche con el Real Madrid, en el 'matagigantes' de este curso.

Mucho más que perder que ganar para un conjunto madridista de bajón por una derrota frente al RCD Espanyol marcada también con el ruido y la polémica arbitral con cruces de comunicados entre el club y la Federación, después de una jugada que el colegiado Muñiz Ruiz amonestó con amarilla a Carlos Romero, cuando este trabó a Kylian Mbappé en un contragolpe sin opción de llegar al balón y con la plancha arriba.

Y es que los blancos deben comenzar con buen pie su 'semana fantástica', solo tres días antes de recibir al Atlético en Liga con el liderato en juego y seis días antes de visitar al Manchester City en la ida del 'playoff' de la Champions. Más de media temporada en juego en apenas siete días.

El 20 veces campeón de la competición afronta sus terceros cuartos de final en las últimas cuatro temporadas, y no pueden permitirse una eliminación a cuatro partidos de levantar un título, ya que sería un varapalo innecesario para comenzar un febrero frenético y crucial. La derrota en Barcelona dejó además dos bajas, las de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, por sendos hematomas, por lo que deberán ser Fede Valverde, Modric, Ceballos, Vinícius, Rodrygo Goes y la 'Unidad B' los que tiren del carro, en un once que se prevé novedoso.

Y es que Carlo Ancelotti debe encajar las pocas piezas disponibles, sobre todo en defensa, para igualar las cargas de minutos y no llegar muy mermado a defender el liderato en el derbi de este sábado y a intentar conquistar por primera vez el Etihad. Todo ello, sin descuidar el duelo en Butarque, en el que solo han perdido una vez, en Copa en 2019.

Mientras los blancos deben hacer encaje de bolillo por una enfermería repleta, los de Borja Jiménez, que vienen de perder ante el Rayo Vallecano en su feudo, solo tienen las bajas de Seydouba Cissé y Enric Franquesa, mientras habrá que esperar para ver si debutan los dos fichajes recién llegados Luís Lopes 'Duk' y Borna Barisic. Así, en el 'verdugo' de Almería, Cartagena, Estepona y Ciudad de Lucena, se esperan cambios en el once, con defensa de cinco y siempre sin descuidar la competitividad dado lo cerca que están de citarse con la historia.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

CD LEGANÉS: Dmitrovic; Altimira, Rosier, Sáenz, Nastasic, Juan Cruz; Neyou, Tapia, Óscar Rodríguez; Raba y Miguel de la Fuente.

REAL MADRID: Lunin; Lucas Vázquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric, Ceballos; Brahim, Endrick y Rodrygo.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: Butarque.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y M+ Copa del Rey.