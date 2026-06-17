El Real Madrid insta a la UEFA a la reapertura "inmediata" del expediente al Barça por el 'caso Negreira'

Florentino Perez, reelegido presidente del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha presentado un escrito a la UEFA en el que insta a dicho organismo a la "reapertura inmediata" del expediente disciplinario incoado al FC Barcelona por el denominado 'caso Negreira', para obtener una respuesta "firme, ejemplar e inmediata" a nivel deportivo ya que considera "inaceptable" que se haya prolongado en el tiempo la resolución del mismo.

"El Real Madrid CF comunica que, en relación con el denominado 'Caso Negreira', ha presentado ante la UEFA un escrito dirigido a sus órganos disciplinarios", indicó el club blanco en un comunicado hecho público este miércoles.

En dicho escrito, el Real Madrid ha puesto en conocimiento de la UEFA la existencia de, según él, "evidencias relevantes" que refuerzan "de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable" llevados a cabo por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), José María Enríquez Negreira, a través de distintas estructuras societarias.

"El Real Madrid subraya que estos hechos configuran, desde la perspectiva del derecho disciplinario deportivo, un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones, al evidenciar la existencia de una estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo", señala la nota.

Por ello, el Real Madrid ha instado la "reanudación inmediata" del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA, y considera "inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo, ya que su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes, por lo que exige una respuesta firme, ejemplar e inmediata en el ámbito deportivo, independiente del devenir de los procedimientos judiciales en curso".

En este sentido, el club presidido por Florentino Pérez ha solicitado a la UEFA que adopte las "medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes" para garantizar "la integridad, la transparencia y el correcto funcionamiento de las competiciones, sin que ello suponga, en ningún caso, sustituir la función de los órganos jurisdiccionales del Estado ni anticipar una calificación penal de los hechos".

El Real Madrid, personado en el procedimiento penal en curso como acusación particular, anunció que ejercerá las acciones que correspondan en cada momento procesal. "El Real Madrid reafirma su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte y continuará impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes", concluyó la entidad en su comunicado.