El Real Madrid liquida su visita al Ajax en Champions League y la Real Sociedad encaja una 'manita' del Chelsea

Andreia Jacinto, en un partido con el Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha ganado este miércoles por 0-2 en su visita al AFC Ajax, mientras que la Real Sociedad ha perdido por 5-2 en su visita al Chelsea FC, en sendos partidos de ida de sus cruces correspondientes a la tercera fase de clasificación para la Liga de Campeones Femenina 2026-27.

En las instalaciones del Sportcomplex de Toekomst, en la localidad de Duivendrecht, las merengues pronto crearon peligro con un centro de Janou Levels que casi remató Felicia Schröder. En el 9' puso Linda Caicedo en aprietos a la portera local Femke Liefting, quien un par de minutos después tuvo más trabajo por un remate de Andreia Jacinto.

Luego la propia Andreia Jacinto falló otra ocasión tras un centro de Eva Navarro y más adelante los arreones del Real Madrid siguieron por obra de Irune Dorado y también de Lotte Keukelaar, probándolo con tiros desde lejos. La respuesta del Ajax fue de Mirte van Koppen a la media hora de partido, pero la guardameta blanca Merle Frohms estuvo acertada.

Sin embargo, el dominio era visitante y Keukelaar lo evidenció en el 34' con un centro venenoso hacia Jacinto y en el 37' con un ataque por la zona central hasta llegar al balcón del área, recortar hacia su pie izquierdo y conectar un disparo que tocó en una zaguera rival para coger parábola y estrellarse en un poste, con la cancerbera ya superada.

Este despliegue ofensivo auguró el 0-1, un bonito disparo directo de falta ejecutado por Schröder en el 42'. Eso sí, tras el descanso intentó despertar el club de Ámsterdam por mediación de Van Koppen, pero Frohms paró dos buenos remates suyos. Para evitar sustos y mantener el ritmo, el entrenador blanco, Pau Quesada, realizó un par de sustituciones.

Eva Navarro captó el mensaje creando otra oportunidad del Real Madrid y el 0-2 cuajó en el 73', después de un centro de Jacinto que controló sin querer Levels, pues su intención era volear, si bien se le quedó el esférico manso para recortar dentro del área y culminar su gol con un derechazo raso y cruzado entre la pasividad de la defensa neerlandesa.

Aunque Schröder tuvo su doblete en el 79' con un remate al lateral de la red, Pau Comedador estrelló en el larguero un centro-chut en el 85' y Lineth Beerensteyn desperdició un contragolpe en solitario ya en tiempo añadido, el Real Madrid abrochó su triunfo y encauzó su eliminatoria.

Por su parte, la Real Sociedad encajó una 'manita' en el Cherry Red Records Stadium y se complicó mucho su futuro de cara a la vuelta. No obstante, el inicio de este partido auguraba todo lo contrario, ya que Ainhoa Marín abrió el marcador en el 7' a favor del conjunto donostiarra con un golazo de vaselina desde fuera del área tras sacarse un córner.

Naomi Girma hizo el 1-1 a la media hora en otro saque de esquina, con un toque en el primer palo, y Veerle Buurman puso el 2-1 de cabeza en el 54' tras el saque de un nuevo córner. No tardó el equipo 'txuri-urdin' en volver a empatar, con un zurdazo seco y a media altura de Cecilia Marcos nada más haber entrado en el área 'blue' cazando un balón suelto.

De cara al desenlace, el Chelsea se desmelenó. Melvine Malard marcó el 3-2 (67') tras recibir un pase filtrado de Sjoeke Nüsken, esquivar la salida de la portera rival y empujar a puerta vacía. Lauren James firmó el cuarto gol londinense en el 74', a bocajarro en el área pequeña de la Real Sociedad después de un buen regate y asistencia de Ellie Carpenter.

Y por último, en el minuto 88, Carpenter aprovechó un desajuste de la zaga visitante para correr casi hasta la línea de fondo por el costado derecho y brindar un centro raso que Malard convirtió en el 5-2 gracias a un remate duro de primeras en las cercanías al punto de penalti.