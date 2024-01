El Real Madrid necesita olvidar el derbi al refugio del Bernabéu

Los de Carlo Ancelotti reciben al colista, que nunca ha puntuado en el feudo madridista, tras la dura eliminación de Copa en el Metropolitano



MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este domingo a la UD Almería en la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2023-2024, un duelo en el que los madridistas necesitan olvidar al abrazo del Santiago Bernabéu la eliminación en Copa a manos del Atlético de Madrid con un triunfo que les auparía al liderato y metería presión al Girona, mientras que el colista desea un impulso en un escenario maldito para los andaluces y rascar en las dudas con las que pueden llegar los blancos.

El feudo madridista acoge este domingo (21.00 horas) a un equipo merengue herido. Los blancos vuelven a casa después de levantar la Supercopa de España en Riad (Arabia Saudí) la semana pasada y de caer derrotados en los octavos de final de Copa ante los rojiblancos (4-2) en la octava prórroga seguida en eliminatoria a partido único entre los dos equipos de la capital.

Los colchoneros se tomaron la revancha y eliminaron a los de Ancelotti, que ya no podrán revalidar el título copero. El Metropolitano se le volvió a atragantar al Real Madrid, que repitió borrón, como en septiembre en LaLiga, en un feudo colchonero que ya suma 26 encuentros sin perder.

Pese a sufrir solo dos derrotas en lo que va de curso, los merengues no quieren que su adiós al torneo copero se traduzca en inestabilidad e incertidumbre en un campeonato doméstico en el que marchan segundo, con 48 puntos, a uno del Girona y con un partido menos. Por tanto, los merengues tienen la oportunidad, ante el segundo peor colista de la historia -transcurridas 20 jornadas de Liga-, de meter presión al Girona, que deberá ganar para, en casa de triunfo madridista, seguir líder.

El escenario parece idóneo para una recuperación rápida y sin dolor, para no hacer la herida más grande. El Real Madrid recibe a un Almería que no ha ganado nunca en el Bernabéu, llevándose un saco de 23 goles en contra en siete derrotas, por solo 6 tantos a favor. Y por este favoritismo, y aunque no tenga partido copero entre semana, Ancelotti podría incorporar rotaciones, dejando en el banquillo a un Vinícius poco productivo en el Metropolitano, o incluso a Bellingham, que acabó exhausto en Copa.

Jugadores como Dani Carvajal o Ferland Mendy sí podrían empezar en el banquillo, en favor de un Lucas Vázquez que vuelve tras lesión y Fran García. Toni Kroos y Aurélien Tchouaméni, suplentes en el derbi, apuntan a la titularidad en LaLiga, mientras Brahim Díaz y Joselu, que acumula ya once tantos este curso y se ha convertido en una alternativa fiable en el ataque blanco, esperan su oportunidad en el banquillo. De nuevo, habrá dudas en la portería, con Kepa como favorito tras la actuación de Lunin en el Metropolitano.

EL ALMERÍA, A DAR LA SORPRESA EN EL BERNABÉU

Aprovechando esta coyuntura, además de los posibles cambios en el once merengue, el Almería busca dar la sorpresa y rascar, al menos un empate, de un estadio en el que no ha ganado nunca. Los de Gaizka Garitano quieren conseguir un primer triunfo doméstico de prestigio, después de acumular casi nueve meses sin vencer lejos del Power House Stadium.

Sin demasiados alicientes a estas alturas de temporada, los andaluces se agarran a su buena imagen ante el candidato al título Girona, empatando a cero, pero mereciendo incluso el triunfo en casa. Por ello, acuden a la capital dispuestos a completar la más difícil, pero exitosa, obra del año, buscando ese impulso que les haga creer en una salvación -ahora a diez puntos- casi milagrosa, ya que son colistas con 6 unidades.

Partido de gran dificultad y necesidad para un Almería que apela a la heroica, consciente de que mantener la portería a cero es clave, algo que no ha conseguido como visitante en lo que va de temporada -1 punto de 30 posibles-.

Mucho más que ganar que perder pata los almerienses, que podrían plantarse en el Bernabéu con cinco defensas, con la duda de Cesar Montes. Como opción, podría incluir cuatro centrocampistas, aunque la baja del sancionado Baptistao favorece la presencia de Arribas junto a Embarba y Luis Suárez, que regresaría al once.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

UD ALMERÍA: Maximiano; Pubil, Kaiky, Chumi, Édgar, Akieme; Robertone, Lopy, Arribas; Embarba y Luis Suárez.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Las Palmas).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.15/DAZN.