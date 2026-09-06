El Real Madrid no puede con el Eibar y cede sus primeros puntos en la Liga F Moeve

Linda Caicedo durante el Real Madrid-SD Eibar de la Liga F Moeve 26-27 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar protagonizó la gran sorpresa de la segunda jornada de la Liga F Moeve 2026-2027 al firmar un empate sin goles en su visita al Real Madrid, que cede así sus primeros puntos en su pelea por el título respecto al FC Barcelona Femení, que no falló ante el Sevilla FC (0-4) y sumó su segunda victoria como el Athletic Club y el Madrid CFF.

En el Estadio Alfredo di Stéfano se vivió un inesperado tropiezo del conjunto que entrena Pau Quesada, incapaz de superar el buen hacer defensivo y de la portera alemana Anna Wellmann del equipo guipuzcoano, que ya hace dos temporadas había sido capaz de ganar en el feudo madridista.

El equipo merengue pareció echar de menos a la delantera sueca Felicia Schroder, sancionada por su expulsión ante el Atlético de Madrid de la semana pasada, y no encontró premio a su asedio continuo, con buenas ocasiones desperdiciadas, pero también alguna falta de ideas ante una zaga que se multiplicó para ayudar a su guardameta a mantener la portería a cero y sacar un valioso punto.

De este modo, el Real Madrid cede ya dos puntos sobre el FC Barcelona, que no tuvo problemas en su visita al Sevilla FC, al que goleó por 0-4 con tantos de la neerlandesa Esmee Brugts y las españolas Claudia Pina, Vicky López y Marta Torrejón, para acumular ya nueve goles a favor y ninguno en contra.

Junto con el actual campeón, sólo llevan pleno de puntos el Athletic Club y el Madrid CFF. El equipo vizcaíno se llevó por 0-1 un disputado duelo con el Logroño United gracias a un tanto de Maddi Torre pese a jugar con diez desde el cuarto de hora por la expulsión de Naia Landaluze, mientras que el madrileño ganó por 1-3 al recién ascendido Valencia CF que aún no ha sumado puntos.

Además, el Atlético de Madrid estrenó su casillero con mucho sufrimiento tras batir 1-0 al otro ascendido, el Deportivo Alavés, sostenido por una gran Sofía Fuente, superada únicamente en el minuto 91 por la delantera noruega Synne Jensen, que firmó su tercer tanto de la temporada y desenredó un choque donde las rojiblancas fallaron un penalti por medio de Fiamma Benítez.

Por otro lado, el FC Badalona Women se llevó el derbi catalán ante el RCD Espanyol también por la mínima y con un gol postrero de María Llompar y, en un fin de semana con pocos goles, el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo ABANCA se repartieron los puntos con otro 0-0- La segunda jornada se completa este lunes con el Granada CF-Real Sociedad.