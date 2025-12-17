El Real Madrid paga cara una mala noche

Archivo - Sara Däbritz durante un partido del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid complicó su escenario en la Liga de Campeones Femenina 2025-2026 después de empatar (1-1) este miércoles en su visita al FC Twente neerlandés y dejar escapar no sólo sus opciones de acceder al 'Top 4' y evitar un 'playoff' sino que se endureció su camino en la competición.

El equipo madridista eligió seguramente mal cuando tener su peor día en la Champions. Tras su gran victoria ante el Vfl Wolfsburgo, se volvió a estrellar, como el día del París FC, con un rival teóricamente inferior y que además estaba ya eliminado, aunque, como en aquel choque, logró salvar un punto en el minuto 95 por medio de Sara Däbritz, que no sirvió más que para finalizar séptimo.

El triunfo, tal y como se dieron el resto de marcadores, le habría colocado directamente en los cuartos de final, pero ahora deberá superar una eliminatoria a doble partido en febrero, con el partido de vuelta en el Alfredo di Stéfano, ante el Wolfsburgo o el París FC. Y si lo supera, el siguiente cruce sería el FC Barcelona o el Olympique de Lyon francés, seguramente los dos principales favoritos.

Ya desde el pitido inicial, se encontró el Real Madrid con una noche incómoda, sobre todo porque no fue capaz de hacer ese gol tempranero que le diese algo más de tranquilidad a un equipo que salió con su teórico once de gala, comandada por una Linda Caicedo a la que su rival vigiló de forma muy cercana.

Un gol anulado a Sara Däbritz y un disparo de la colombiana que se fue alto dentro del área fueron las mejores ocasiones madridistas al inicio de un encuentro que casi siempre dominó. Sin embargo, a partir de ahí sufrió un buen momento del conjunto local, que llevó la inquietud al área de Misa Rodríguez. Proost con un potente disparo la larguero tuvo la mejor del Twente en los primeros 45 minutos.

El Real Madrid supo salir de ese momento de zozobra, pero le costó asediar al equipo neerlandés, ordenado y trabajador, además de con menos ansiedad que su rival, al que no le llegaban buenas noticias del resto de la jornada unificada. Aún así, hasta el descanso, tuvo la mejor ocasión para haber hecho el 0-1 con un centro de Yasmim que le cayó totalmente sola a Naomie Feller, pero la francesa no estuvo del todo atinada en su remate a pocos metros y Lemey tapó con fe su disparo.

EL TWENTE GOLPEA PRIMERO, DÄBRITZ ACIERTA EN EL ÚLTIMO SUSPIRO

Varios disparos, de Däbritz, Alba Redondo y Caicedo, fueron las últimas opciones del equipo de Pau Quesada antes de enfilar el camino a los vestuarios situado provisionalmente en la séptima posición, aunque sabedor de que un gol le cambiaba todo su escenario y le permitía meterse en el ansiado 'Top 4'.

Y el escenario cambió, pero para mal. El Twente, por medio de Ravensbergen golpeó nada más iniciarse la segunda parte, y complicó las cosas a un Real Madrid al que le entraron las prisas, aunque pudo igualar muy rápido ese gol. Weir y Caicedo no acertaron en dos buenas ocasiones y Lemey le metió una buena mano a la escocesa en un lanzamiento de falta, similar a la de Misa Rodríguez poco después ante Roord en una situación prácticamente idéntica.

Las locales ya acusaban algo el cansancio y esperaba su oportunidad para sentenciar más al contragolpe. Los espacios iban apareciendo y el partido se iba inclinando hacia el área del Twente, que resistía con todo y se aliaba con la falta de puntería visitante. Däbritz cabeceó al larguero y la defensa le ganó la partida a Redondo en el rechace.

Los minutos pasaban y el empate no llegaba en un choque cada más desordenado y donde las entradas de Athenea del Castillo y la joven Naiara no habían funcionado demasiado. El último recurso de Quesada fue Pau Comendador, pero su equipo ya no tenía energía, con Caicedo desaparecida y Weir ya en el banquillo, ni lucidez, pero encontró premio a su insistencia con el tanto de Däbritz en la última jugada del partido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC TWENTE, 1 - REAL MADRID, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC TWENTE: Lemey; Van der Vegt, Knool, Carleer, Tuin; Van Ginkel, Roord, Groenewegen; Elberink (Ivens, min.86), Ravensbergen y Proost (Te Brake, min.74).

REAL MADRID: Rodríguez; Navarro, Méndez, Gálvez, Yasmim (Andersson, min.83); Angeldahl, Däbritz; Feller (Del Castillo, min.55), Weir (Comendador, min.83), Caicedo; y Redondo (Naiara, min.75).

--GOLES.

1-0, minuto 46. Ravensbergen.

1-1, minuto 95. Däbritz.

--ÁRBITRA: Lotta Vuorio (FIN). Amonestó a Te Brake (min.91), por el Twente, y a Däbritz (min.55), por el Real Madrid.

--ESTADIO: FC Twente Stadion.